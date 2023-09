Jaime Maussan presenta cuerpos de seres extraterrestres en Cámara de Diputados

Durante el evento, organizado por el diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez, se pretendía discutir la pertinencia de modificar la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer los FANI. Sin embargo, al final de la audiencia Maussan presentó de nueva cuenta los presuntos seres no humanos.

En 2017, el también periodista mexicano ya había dado a conocer estos cuerpos, que tienen tres dedos en cada mano, cabeza alargada y 60 cm de altura. Supuestamente se hallaron en las Líneas de Nazca, al sur de Perú. Pero entonces fue desacreditado por antropólogos y otros científicos, quienes aseguraron que eran humanos momificados.

“No se trata de momias”, afirmó Maussan seis años después ante un salón abarrotado de la Cámara de Diputados.

Además, explicó que continuó con los análisis de ADN y Carbono 14, estudios que costaron más de 50 mil dólares y llevaron un año de trabajo. La información de las pruebas, sostuvo, está disponible en línea para su evaluación. “Hay que reescribir la historia”, dijo.

Jaime Maussan en la Cámara de Diputados

En julio de 2023, el Congreso de Estados Unidos realizó una asamblea similar. En ella, tres ex miembros de las Fuerzas Armadas de ese país declararon haber visto tecnologías aéreas que no existen en el planeta Tierra. Uno, incluso, aseguró que el Pentágono resguarda naves de origen no humano. Entre los testigos se encontraban David Grusch, antiguo oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; David Fravor, comandante retirado de la Marina, y Ryan Graves, expiloto de la Armada.

La audiencia sacudió al mundo y la Casa Blanca informó que se había incrementado el número de reportes de supuestos avistamientos. Más tarde, la NASA dijo que un comité de científicos presentaría un informe sobre vida extraterrestre.

Después de estas noticias, Jaime Maussan cobró notoriedad de nuevo. Durante varios años encabezó programas de televisión donde difundió supuestos avistamientos extraterrestres. Era la burla de algunos y el mesías de otros. Él mismo lo recordó así este martes en la Cámara de Diputados: “No te vayas a molestar, pero acá en la Torre de Control todos se ríen de ti”. La frase, narró Maussan, se la dijo el controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Kolback.