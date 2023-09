¿Se irá Ebrard a Movimiento Ciudadano?

Tras el previsible resultado del proceso para definir la candidatura presidencial de la coalición oficialista, Marcelo Ebrard ha decidido inconformarse, reclamando una serie de inequidades e incidencias que ponen muy en entredicho no solo la integridad del ejercicio y la autoproclamada superioridad ética del obradorismo, sino que pueden ser hasta constitutivas de delitos electorales. El excanciller da la impresión de haber emprendido ya una ruta de salida de Morena; sin embargo, ha sido cuidadoso en distinguir: se va del partido, cuyas trampas y maltratos no tolera más, pero no rompe con el presidente –al que, dice, sigue teniéndole “inmenso cariño”–. López Obrador ha acusado recibo y le ha dedicado, en aparente reciprocidad, palabras respetuosas, incluso amigables, aunque también inequívocas: “es una gente buena, un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo considero. Como todos, está en libertad, completa. Hay que garantizar, siempre, el derecho a disentir”.