El despegue de Xóchitl en perspectiva

Decir que el “fenómeno Xóchitl” es una ilusión no solo es equivocado, es deshonesto. Si fuera tan menor como afirman algunas plumas (que recuerdan aquella vieja etiqueta tuitera de #NoEsColumnaEsUnSpot), ¿para qué dedicarle espacio? El acto mismo de intentar minimizarlo constituye su propia refutación. Nadie ha escrito que Velasco o Aureoles son intrascendentes, no hace falta precisamente porque lo son. Xóchitl Gálvez ni siquiera figuraba en las encuestas de la contienda presidencial hace tres meses; hoy no solo ha contribuido a infundirle entusiasmo al electorado opositor, a hacer que se sacuda el derrotismo y la desmoralización, sino que encabeza su intención de voto.