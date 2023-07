El Circo 🎪 | Rechifla naranja, Noroña colorado y azul acompañado

ELENCO NARANJA

El due√Īo de la franquicia Naranja, Dante Delgado, quiso hacer ‚ÄúEl show del destape‚ÄĚ, pero todo indica que hizo mal sus c√°lculos y, en lugar, de jalar reflectores termin√≥ por generar una rechifla; sucede que, presionado a fijar postura por la temporada de los frentistas ‚ÄďPAN, PRI y PRD, quienes ya lograron montar el espect√°culo ‚ÄúLos aliancistas unidos podr√≠an no estar rendidos‚ÄĚ‚Äď, el dirigente de Movimiento Ciudadano reiter√≥ que su partido ‚Äďsuyo de √©l‚Äď no apoyar√≠a a los protagonistas de otras carpas, ya que el Circo Naranja ten√≠a personalidades dignas de marquesina, entre ellas se√Īal√≥ a Colosio Riojas, Samuel Garc√≠a, Patricia Mercado y Jorge √Ālvarez Maynez, incluso se mencion√≥ a s√≠ mismo como √ļltima posibilidad. Tambi√©n lament√≥ que Enrique Alfaro se hubiera descartado por diferencias de opini√≥n. La rechifla se gener√≥ cuando Colosio y Mercado se descartaron, algo que ya hab√≠a hecho Samuel Garc√≠a. Es decir, la carpa naranja s√≥lo tiene como opci√≥n de ‚Äúdestape‚ÄĚ al propio Dante, pues Maynez, ya se sabe, es su fiel ayudador y no le quitar√≠a reflector a su dirigente, ¬Ņo s√≠?