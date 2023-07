La alianza en la CDMX

Con miras a las elecciones de 2024, Kenia López Rabadán se dice convencida de que para hacerle frente a Morena, todas las fuerzas políticas, sociedad civil y distintos sectores deben llevar a cabo un consenso y dejar a un lado proyectos personales para concentrarse en un proyecto de ciudad.

En medio de las definiciones políticas respecto a la alianza Va por México en la ciudad, la senadora incluso, abrió la puerta a Movimiento Ciudadano para que se sume al proyecto capitalino y que en el proceso para elegir a un candidato, todos se sumen a un proyecto común.

¿Cómo tendría que ser el método de la alianza para la elección de candidato o candidata para la Ciudad?

Yo estoy convencida que es necesario que abramos un proceso que sea público, claro, en donde todos los participantes podamos tener certezas de transparencia, de honestidad y podamos acompañar a quien quede. Yo lo he dicho públicamente. Si soy yo, le pediré a todos mis compañeros que sean generosos, que me acompañen porque vamos a ganar, y si no soy yo, acompañaré a quien gane el proceso, porque hoy hay una prioridad por encima de nuestros intereses personales, está el interés superior de los capitalinos de tener un buen gobierno.

¿El PAN puede solo para el 2014?

Yo soy aliancista abierta y públicamente aliancista con el PAN, PRI y PRD, también con Movimiento Ciudadano. Es más, incluso con aquellos partidos que han acompañado a Morena, pero que ya se dieron cuenta que no está funcionando. Yo no tengo un proyecto político, yo tengo un proyecto de ciudad y ese se necesita en esta capital para hacer que los jóvenes puedan tener un mejor presente y un mejor futuro”.

¿Cómo ha pegado a su partido el tema de la “corrupción inmobiliaria en Benito Juárez”?

El gobierno de la Ciudad de México quiere lastimar a la oposición desde nuestro corazón, digamos, desde nuestro espacio ganado durante 25 años y no van a poder. ¿Por qué el presidente y por qué el gobierno (de la CDMX) quiere lastimar al partido de Benito Juárez? Porque saben que es la joya de la corona para nosotros.

Es el lugar en donde más seguro te sientes. Es la verdad. Es el lugar en donde mejores servicios públicos hay. Es la verdad. Es la ciudad en donde las calles están más cuidadas de toda la capital. Esa es la verdad. Todos los capitalinos deberíamos de vivir como se vive en Benito Juárez. Todos.

¿Eso le da puntos al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quién también quiere ser Jefe de Gobierno?

A ver… honor a quien nos merece y me parece que es de gente de bien reconocer a todos en su justa dimensión y a mí me parece que Santiago es un muy buen administrador público y hay que decírselo, hay que reconocerlo. Claro que le quiero ganar, pero claro que tengo que reconocerle que es un buen administrador, es un buen político.

Lo que el presidente debería de hacer no es atacar Benito Juárez, sino replicar Benito Juárez. Kenia López Rabadán, aspirante panista a la jefatura de gobierno.

¿Ve persecución una política?

Claro, no están buscando justicia, están buscando perseguir y lastimar a la oposición porque saben que vamos a ganar en 2024 y se aferran. Morena, Claudia Sheinbaum y López Obrador se aferran a quedarse con la capital no haciendo un buen gobierno, sino lastimando a la oposición.

¿Pero estaría a favor de que sí se hicieran investigaciones a nivel ciudad en el caso del tema inmobiliario?

Yo siempre lo he dicho: se tiene que investigar siempre, no perseguir, investigar y si hay alguien responsable se tiene que sancionar. Lo mismo si es del PAN, del PRI, del PRD o de Morena. Esta lógica de persecución para mí es clara porque no hacen nada en las alcaldías (de Morena) en donde hay una evidente corrupción.

¿Estás preparada para la polarización?

Estoy muy preparada y la mejor forma en la que me he preparado es teniendo una carrera política intachable. Esta decisión la hice a los 20 años, era diputada local y un día llegó un señor económicamente muy poderoso y yo tenía que dictaminar una iniciativa que a él lo iba a hacer todavía más rico y llegó a mi escritorio y me dijo: ¿qué quieres, Kenia? ¿Quieres una casa? ¿quieres una campaña? ¿Quieres una cantidad de dinero? y ese día tomé una decisión de vida, de toda mi vida y yo le dije: señor, yo quiero algo que usted no puede comprar, yo quiero una carrera política.. y bueno, evidentemente, marcó mi vida. Claro que no tengo un departamento en Houston, no tengo una cuenta en las Islas Caimán, no lo tengo, pero no lo necesito para ser feliz.