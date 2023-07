ElPersonaje | Luis Mendoza: lo que el viento a Juárez, sí a Benito Juárez

¡Así, como lo está leyendo! El panista Luis Mendoza no se amedrenta cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremete en contra de los vecinos de Benito Juárez desde las tradicionales conferencias mañaneras. Por el contrario, da la cara y revira cada uno de los ataques. “El presidente no entiende que no entiende”, precisa, al tiempo que asegura que en esa alcaldía gobernada por el PAN no hay conservadores en contra de su movimiento, sino gente bien informada que todos los días sale a trabajar en busca de mejores condiciones de vida.