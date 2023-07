ElPersonaje | Cecilia Patrón, con Mérida en el corazón

Nos demostró cómo trabajando en equipo con los tres niveles de gobierno, Yucatán hoy en día es ejemplo Replicable en todo el país en pro de las mujeres. ¡Quihúboles!

De hecho, durante sus palabras de inauguración dijo: amor que no se refleja en el presupuesto no es amor, y el gobernador Mauricio Vila no solo creó la Secretaría de la Mujer, sino aumentó en 122% el presupuesto para las mujeres; acto seguido, los aplausos y las porras no se hicieron esperar.

Con una sonrisa de oreja a oreja, como si estuviera en comercial de pasta de dientes y enfundada en un vestido morado de la diseñadora -obvio yucateca-, Marca de Moda, nos dijo…

“Tenemos grandes retos, pero el principal es transformar desde la perspectiva de mujer, las políticas públicas, las leyes, los procesos para incidir en la vida de más mujeres y seguir tejiendo y construyendo esta gran red de sororidad.

Nuestra generación ha tenido el gran desafío de empoderarnos como mujeres, las jóvenes hoy tienen el reto de ejercerlo. No solo llegar sino cambiar y avanzar.

Sin embargo, vemos cómo, ante estos avances, las violencias se han incrementado como una forma de detenernos, de cerrarnos el paso, pero no descansaremos ni un minuto para seguir avanzando, levantaremos la voz y unidas y fuertes trabajaremos para lograrlo.

De igual forma, un tema en el que debemos enfocar nuestros esfuerzos, además de fortalecer los derechos políticos, es que las mujeres ganen el mismo salario por el mismo trabajo, con prestaciones y acceso a la salud”.

Además, y no menos importante, la anfitriona el aquelarre, ah, no, jajajajaja, es la puntera para convertirse en la presidente municipal de Mérida en el 2024. ¡Bomba!

Experiencia y empatía son dos palabras que describen acertadamente a Cecilia Patrón Laviada. Orgullosa yucateca con más de 20 años en el servicio público, pasando por cargos en el ayuntamiento de Mérida, como Directora de Desarrollo Social, de Atención Ciudadana, de Relaciones Públicas y Presidenta del DIF, así como en el gobierno federal y hoy ostenta el cargo de Diputada Federal por segunda legislatura consecutiva, además de ser la secretaria General del CEN del PAN.

Su motivación para hacer política es poder ayudar a la gente con los medios a su alcance para que todas y todos puedan alcanzar la felicidad. Con ese espíritu ha forjado un estilo político de cercanía con la ciudadanía. A lo largo y ancho de Mérida, es reconocida como una servidora cercana, empática y solidaria, esa es su marca. Muestra de esto son los diferentes programas que desde su Casa de Enlace hacen llegar apoyos de todo tipo de personas que los necesitan, así como capacitación a mujeres, apoyo en el hogar a adultos mayores que viven solos, mesas solidarias para fomentar el apoyo comunitario en las colonias de la ciudad y muchos otros. Todos concebidos para ayudar a un segmento de la población con un problema específico.