2024: las mujeres y el presidente

Varias voces han querido defender a Claudia Sheinbaum tildando de machistas a sus críticos por señalar su dependencia de López Obrador. Sin embargo, acusan a Xóchitl Gálvez de ser un títere de Claudio X. González. Además de que es una incongruencia, pues defienden a la una de lo que acusan a la otra, es una falsedad, pues la carrera pública de Sheinbaum siempre ha estado muy ligada a la de López Obrador, mientras que la de Gálvez no ha tenido ninguna figura tutelar ni remotamente parecida. Parte fundamental de la estrategia de Sheinbaum, incluso, ha sido pegársele al presidente: mostrarse no solo como cercana a él sino como su favorita, hacer suyas todas sus posiciones y respaldarlo ante cualquier revés o complicación, hasta imitar su estilo y su forma de hablar. Y lo cierto es que le ha funcionado; por un lado, le sale bien, es genuino; y, por el otro, le ayuda a subir en las encuestas, contribuye a su objetivo. Tiene sentido que busque explotar la ventaja que le da su relación con López Obrador, pero no que ella y sus adeptos se quejen de que notarlo es discriminarla. Sheinbaum busca sembrar en la mente del electorado la imagen de que López Obrador le está levantando la mano; no puede ser misoginia reparar en ello cuando ese es –literal– su mensaje.

Xóchitl Gálvez tiene muy poco tiempo de haber anunciado su intención de aspirar a la presidencia. Su propósito había sido, hasta hace unas semanas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde encuesta bien. Pero en diciembre pasado interpuso un amparo contra el presidente por una declaración mañanera que la acusaba de querer eliminar los programas sociales. Gálvez ganó y hace cuestión de un mes, a principios de junio, un juez ordenó a Palacio Nacional permitirle ejercer su derecho de réplica en la propia conferencia matutina. López Obrador optó por desacatar y le negó el acceso. En el entorno de un campo opositor ávido de liderazgos competitivos, novedosos, carismáticos, capaces de aglutinar a diversos electorados y sin “cola que les pisen”, esa fue la plataforma que le permitió catapultarse a la carrera por la presidencia. La imagen no podría ser más expresiva ni contrastante: Andrés Manuel le levanta la mano a Claudia; a Xóchitl, le cierra la puerta. Una se postula con el apoyo del presidente; la otra, contra su hostilidad.