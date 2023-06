Sheinbaum y Ebrard: diferencias

Sus fortalezas están en su habilidad ejecutiva y en su larga experiencia como funcionario público. Su perfil no es el de un activista, tampoco el de un tecnócrata; es, en todo caso, el de un político profesional. Sus debilidades están en su pragmatismo extremo –claramente no es un hombre de ideales ni convicciones–; y en su falta de arraigo al interior del obradorismo, que no deja de verlo con cierto recelo. Las ideas más relevantes que rescato de su entrevista son, por un lado, que para reducir la violencia en México es indispensable lograr un mejor entendimiento con Estados Unidos; y, por el otro, que los grandes cambios no pueden materializarse si se dejan consumir por las coyunturas y olvidan el largo plazo.

Si tuviera que resumirlos en una palabra, diría que Marcelo encarna la capacidad y Claudia la fidelidad.

