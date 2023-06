Claudia está nerviosa

Atrás quedaron los gestos de independencia que demostró, por ejemplo, al nombrar a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad de la CDMX a finales de 2019, un colaborador que –dado su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón– no era bien visto en Palacio Nacional; o al enfrentarse con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell (protegido de López Obrador) durante la pandemia.

La Claudia, digamos, mujer-científica-de-resultados cedió ante la Claudia clon-consentida-de-Andrés. Al grado, incluso, de encajar varios autogoles como denominarse feminista pero secundar las descalificaciones del señor de las mañaneras contra el movimiento y las protestas de las mujeres; o como presumir los datos de que la seguridad ha mejorado en la capital, donde no han intervenido las Fuerzas Armadas, pero apoyar la estrategia militarista que no ha funcionado en el resto del país.

En cualquier caso, la apuesta de mimetizarse con López Obrador le ha reportado innegables dividendos; aunada a una rumbosa campaña de promoción de su imagen y de giras cada fin de semana por toda la república, Sheinbaum se ubica puntera en las preferencias. Hasta la fecha no se sabe de dónde salieron los recursos para financiar ese esfuerzo; sin embargo, es inocultable que austero no fue, que ninguna de las otras “corcholatas” pudo desplegar algo semejante y que López Obrador no hizo nada para detenerlo. La inercia política, de cuestionable legalidad pero visible eficacia, opera a su favor.

Esa ventaja, con todo, no es irremontable. Primero, porque su tamaño es relativamente moderado en contraste con el tiempo, la energía y el dinero que tiene que haber costado: Massive Caller la ubica 11 puntos porcentuales por encima de Ebrard; El Universal 9 y Reforma apenas 5. Tanta inversión para tan modesto impacto indica que Claudia tiene dificultades para crecer.