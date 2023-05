F.U.C.K. nunca más

Por todo lo anterior, debemos destacar que no hay posibilidad alguna de permitir que haya regresos a etapas ya superadas, que no se puede dar cabida a procesos que acumulen poder en una sola persona, destruyan organismos, vulneren instituciones, y en general menoscaben los derechos de los habitantes del país ante posibles abusos de actos de gobierno.

A pesar de los intentos de quienes hoy gobiernan, no podemos regresar a los tiempos del F.U.C.K. a pesar de los delirios autocráticos de quien hoy gobierna. Afortunadamente el pueblo ya despertó y no permitirá más abusos. Nunca más cheques al portador ni iluminados sin rumbo. A votar que nuestra elección es la que cuenta y permite enfocar al país hacia un mejor rumbo y con definiciones del gran país que podemos y merecemos ser, sobre todo para Que Nadie Se Quede Atrás ( www.unidospormx.com ).

La derrota de Morena inicia en Coahuila y Estado de México. Salgan todas las personas con capacidad de voto masivamente a demostrar su rechazo a la tiranía en ciernes. Y en 2024 acabaremos la faena por el bien del país y las generaciones sucesivas que no merecen ser merced de un populismo estéril y absurdo. Al final del día la oposición somos cada uno de nosotros que no coincidimos con la ruta actual del país y que sí vemos un mejor destino para todos, en particular para los más desprotegidos. Sí se puede.

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.