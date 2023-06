ColumnaInvitada | Nos toca participar y decidir

A pesar de que la candidata Alejandra del Moral demostró ser una gran luchadora y que remontó muchos obstáculos, no se logró involucrar a la ciudadanía desde su origen en la designación. Esa falta de legitimación sí hizo una gran diferencia, sobre todo tomando en cuenta que a la vista de todos tuvo lugar una elección de Estado en función de la abierta y obscena participación del presidente y miembros de su gabinete y partido en la promoción de su candidata, violentando así la legislación electoral sin sanción alguna. Una afrenta nueva al sistema legal sin pena alguna.

Por todo lo anterior es evidente y un hecho irrefutable que algo cambió en el fondo en estos días. Insistimos en que aunque Alejandra del Moral fue una magnífica candidata que mostró gran capacidad de despliegue y entusiasmo, no fue suficiente para llegar a la emoción del electorado amplio. El método tradicional cupular de selección de la candidatura, una buena persona en la fórmula, la operación partidista, el involucramiento de grupos ciudadanos en campaña, y el peso de distintas fuerzas no alcanzó. No fue posible ganar por que no hubo el número suficiente de participantes en la votación como tal. El cúmulo de personas que acudieron a las urnas fue insuficiente. Algo faltó y no se puede ignorar.

Por lo tanto, la lección es clara y la reflexión inaplazable. Se requiere de un ejercicio disruptivo sobre cómo actuar ahora para evitar que en 2024 se repita un escenario similar o parecido. Es indudable que si lo que se quiere es tener un resultado diferente a partir de una mayor cantidad de personas presentes en la jornada electoral, se requiere un involucramiento frontal y definitivo de la ciudadanía desde el origen del proceso. Eso pasa necesariamente por hacer que el proceso de la determinación de quien ocupe la posición de la candidatura presidencial sea un ejemplo de participación de amplios grupos sociales. Solamente con esa vinculación con población abierta es que se puede evitar la percepción y ratificación de que solamente los partidos y sus dirigentes son los que determinan las personas que van a ocupar los espacios en las boletas. Esa realidad o posibilidad de tener un mecanismo cerrado (que es a lo que están acostumbrados) es lo que garantizaría una repetición del resultado del Estado de México, una lucha épica, pero un resultado adverso. Así no.

Entonces hay que pensar fuera de la caja. Solamente con un mecanismo innovador se puede gestar un elemento distintivo, el que la ciudadanía pueda estar cerca del proceso y distinguirse de lo que pasa con Morena, en que al final del día será una encuesta digital (de un solo dedo) para definir a quien ocupe esa candidatura. La absoluta necesidad entonces es que se proceda a pactar expresamente con los partidos políticos una gran alianza para la coalición de gobierno de rescate y reconstrucción nacional. El elemento clave es que sea la ciudadanía la que impulse la definición de la persona que encabece la fórmula y no el cónclave partidista.

Si se quiere ganar y arrastrar entusiasmo para el voto a favor de las candidaturas a diferentes puestos de elección, como es el caso del Congreso de la Unión, entonces se requiere una persona emblemática que arranque ilusión y emoción entre un grupo muy amplio de votantes. Para ello la vinculación, afinidad y cercanía con la ciudadanía es la clave y se logrará cuando la persona sea determinada con el concurso de la población. Tenemos entonces que impulsar una elección primaria para que de entre todos los candidatos de partidos políticos y ciudadanía se fije a la persona que mejor convenga para ir por la coalición y hacerlo con el beneplácito de la población que va a votar en estos procesos, bajo la idea de una primaria que tendrá un formato híbrido entre boletas físicas y electrónicas. Confirmada la idea se verificarán los detalles de su despliegue.

Participamos en Unid@s, un grupo de ciudadanos involucrados, entre otras cosas, en el diálogo con los partidos de la coalición Va por México. A la fecha se tiene un muy buen avance para generar el acuerdo que permita aterrizar las reglas, tiempos, secuencia, pasos y responsables de todo el mecanismo que lleve a la final y relevante determinación de quien encabece la coalición electoral y de gobierno. Lo importante es que en forma transparente y visible seamos los ciudadanos quienes tengamos un papel preponderante para llegar a saber de entre todos los interesados que cumplan con los requisitos mínimos de participación, quien quede como la persona que finalmente amerite la confianza y comunión con la ciudadanía.