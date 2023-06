Sin cargadas, derroches ni denostaciones, los candados para interna de Morena

No entrevistas a medios críticos. Aunque no hay una lista clara de a qué medios sí y a cuáles no, las "corcholatas" deberán evitar dar entrevistas a medios que suelen ser críticos a la 4T.

“Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”, es uno de los requisitos.

De acuerdo con el líder de Morena ya se tienen identificados cuáles serían esos diarios, portales y programas de radio y televisión.

Prohibidos apoyos económicos: Ninguna corcholata deberá recibir apoyos externos, en particular de intereses económicos.

Sin cargadas. A pesar de que un gobernador, un secretario o cualquier otro servidor público tenga su corcholata favorita, no podrá manifestarle su respaldo como sucedía hasta algunos días.

Se estableció una clausula para que se abstengan de involucrarse o manifestarse a favor o en contra:

El Presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado.

Los gobernadores y los integrantes de sus gabinetes.

Alcaldes, presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel.

Coordinadores de las bancadas de Morena en Congreso federal y los Estatales.

Toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como los integrantes de las comisiones de Elecciones y Encuestas.

No más competidores. Para evitar que haya quienes quieran beneficiarse del partido, Morena limitó el número de personas que podrán participar en su encuesta.