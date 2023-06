La elección del Edomex en cuatro datos

Segundo dato: a inicios de marzo, un mes antes de que arrancara formalmente la campaña, se retiró de la contienda Juan Zepeda, el aspirante de Movimiento Ciudadano. En ese momento las encuestas registraban que entre 4 y 15% de los votantes potenciales se inclinaba por él, un margen muy amplio pero, de todas maneras, un porcentaje poco competitivo. Zepeda no declinó a favor de ninguna de sus contrincantes y los votantes de MC quedaron en libertad de escoger su segunda opción. El saldo de dicho “experimento natural”, según mostraron encuestas posteriores, fue que el grueso de esa preferencia migró hacia la candidatura de Delfina Gómez. O sea que, por un lado, la salida de Zepeda terminó ayudando al obradorismo; pero, por el otro, para las oposiciones hubiera sido mejor que MC compitiera solo a que se uniera a la alianza con ellas –pues si sus votantes se decantaron más por Juntos Haremos Historia que por Va por México, su papel no podía ser tanto sumarle a la alianza sino, más bien, restarle al obradorismo. Suena igual, pero no es lo mismo. Archívese en lecciones hacia 2024.

Tercer dato: cuando fue alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez le descontó un porcentaje de su salario de los trabajadores del Ayuntamiento, con el fin de usar esos recursos en la constitución de Morena como partido político y en sus actividades ordinarias. El Consejo General del INE documentó la infracción y le impuso a Morena una multa por 4.5 millones de pesos, argumentando que se trató de un esquema paralelo de financiamiento omitido en su reporte de ingresos. Morena impugnó la resolución del INE, pero el Tribunal Electoral la confirmó por unanimidad. Eso no es una especulación, un juicio de valor o una interpretación, decirlo no constituye violencia política de género ni es una falta a la imparcialidad periodística. Es un hecho, probado y sancionado legalmente. Sorprende que un partido que propone la intolerancia a la corrupción como una de sus principales señas de identidad haya postulado a una candidata con semejante mancha en su historial. Pero más allá de la sorpresa es alarmante que ese hecho –insisto, plenamente acreditado– no le haya generado ningún costo electoral a la candidata. Es como si pertenecer a Morena brindara inmunidad a sus militantes en materia de corrupción, no porque no incurran en ella sino porque hacerlo no les afecta. El obradorismo ha convertido la bandera anti-corrupción en un manto de impunidad política.