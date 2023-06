¿Quién representa al silencio?

La desconexión de los partidos —principalmente los de oposición— respecto a amplios sectores de la sociedad demuestra su incomprensión sobre la realidad del país. El problema no es la emisión de los mensajes, sino la falta de escucha.

Los partidos no escuchan a los ciudadanos, no perciben sus sentimientos, no conocen sus preocupaciones, no entienden sus necesidades y no hacen el trabajo de diferenciar los problemas y las carencias de las distintas regiones del país y de los diversos contextos socioeconómicos.

Siguen hablando de “salvar la democracia” y “consolidar la transformación”, como si eso le importara al grueso de la población. No sólo eso, sino que la oposición le habla a una clase media que no existe en México: la imaginan plena, en viviendas cómodas, con auto propio y con un trabajo estable, cuando en realidad está precarizada, carece de estabilidad laboral, usa un transporte público decadente y lucha por acceder a servicios básicos.

El silencio es el de un pueblo incomprendido por una clase política que ni siquiera hace el esfuerzo de entenderlo.

_______________________

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).