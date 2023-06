Oposición, hay que voltear a ver a Nuevo León

No admiro a Samuel García ni a Mariana Rodríguez. No son la clase de políticos que me agradan. Los considero frívolos y me parece que el oficio político se ha devaluado en los últimos años gracias a esa manía de gobernar en tiempo real, grabando la toma de decisiones importantes en videos en vivo y trivializando la alta política con memes y frases pegajosas.