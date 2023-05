“Corcholatas” estarán con Delfina en cierre de Edomex; también irán con Guadiana

Ha buscado a Ebrard

El líder nacional de Morena explicó que la reunión que el canciller Marcelo Ebrard no ha podido concretarse debido a que no han encontrado al secretario.

“Lo he estado buscando pero no he logrado reunirme con él, pero yo quisiera hacerlo a la brevedad”, comentó.

Delgado Carrillo, quien acompañó a Ebrard Casaubón en su paso por la Jefatura de Gobierno capitalino, reconoció el desempeño al frente de la cancillería.

“Lo respetamos mucho, es un elemento fundamental en lo que ha ocurrido en nuestro país en estos años. El trabajo de Marcelo Ebrard ha sido clave para consolidar el liderazgo que tiene hoy el presidente de la República”, comentó.

Una vez que concluya el proceso electoral de 2023, Delgado anunció que se reunirán con los interesados en la candidatura.

“El 5 de junio arranca el plan de organización para que siga la transformación en el 2024; tenemos el compromiso de ganar la presidencia de la República y la mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores para poder seguir avanzando con esta transformación. Y la agenda es muy clara: garantizar la justicia en nuestro país con una Corte que represente realmente al pueblo de México y deje de ser un grupo conservador que protege a la corrupción y a los peores intereses de este país”, declaró.

La convocatoria se emitirá entre la segunda quincena de junio y la primera de julio, la primera encuesta será a finales de julio y principios de agosto. Una segunda encuesta sería máximo en noviembre.