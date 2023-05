Diputado Alejandro Robles anuncia: “Vamos a obradorizar el Poder Judicial"

La discusión se dio durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se tituló un punto de acuerdo como “Intervencionismo del Poder Judicial contra la Transformación de México”.

Robles Gómez dijo que actualmente “tenemos una Corte que responde a intereses bastardos. Es una Corte carente de legitimidad y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección de los ministros para que tengan que dar la cara al pueblo de México, y no sigan en la oscuridad eso es lo que implica el Plan C”.

Y retó: “Si no les gusta iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Vamos hacer la Constitución humanista. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía”.

Julén Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, recriminó la advertencia de Robles e incluso, la tildó de una tontería.

“¡No me chinguen! No puede ser esto. Lo que no quieren es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo (...) Nunca, ni en mis mejores sueños pensé que oiría semejante tontería”, enfatizó.