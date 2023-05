Elecciones2024: antecampaña con muchas denuncias, pero ninguna tarjeta roja

¿Qué dice la ley electoral vigente?

El Artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que los actos anticipados de campaña pueden ocurrir “en cualquier momento fuera de la etapa de campañas”.

Es necesario que contengan llamados expresos a votar en contra o a favor de una candidatura o partido, o bien se trata de solicitudes de apoyo para contender en un proceso electoral para configurarse.

Adicionalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido que para acreditar este tipo de actos es necesario que se reúnan tres elementos:

-El personal (que quien busca la candidatura lo exprese abiertamente).

-El temporal (que haya iniciado el proceso electoral o que su inicio sea inminente).

-Y el subjetivo (que haya llamados expresos a votar por alguien o expresiones equivalentes).

Restricciones para los servidores públicos

De acuerdo con criterios del TEPJF, las personas servidoras públicas que tengan aspiraciones presidenciales tienen ciertas restricciones para participar en mítines y de no atenderlas, podrían incurrir en la realización de actos anticipados de precampaña o campaña.

Para empezar, no deben emplear recursos públicos para trasladarse o realizar estos eventos, además su participación no debe ser preponderante y si deciden acudir, deberán hacerlo en días inhábiles. Además, no podrán difundir propaganda gubernamental.

¿Qué es la propaganda gubernamental?

El Artículo 134 constitucional establece los alcances de lo qué es o qué no es la propaganda gubernamental.

La Sala Superior definió que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y tendrá que abstenerse de incluir, frases, imágenes, voces que pudieran ser considerados constitutivos de propaganda política o electoral en cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, creo que esa es una de las palabras claves”.

Además, determinó que la información generada durante las conferencias de prensa organizadas por funcionarios públicos en todo momento deberá tener fines informativos, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación a algún programa o logro obtenido en los gobiernos local, federal o de alguna administración específica.