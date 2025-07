¿Castigar el ciberacoso o aplicar la “Ley Mordaza”?

No podemos negar que el ciberacoso y el ciberasedio existen y deben ser castigados. Pero cuando no existen límites claros sobre lo que es una crítica, y no una ofensa, podríamos caer en una espiral muy peligrosa en la que un ciudadano molesto o un periodista crítico terminen encarcelados y con una multa a cuestas por criticar el actuar, por ejemplo, de un presidente municipal.

Incluso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde su conferencia mañanera, ha pedido se revise dicha ley y se aclare algo esencial: “en todo caso que quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”. Al tiempo.

____

