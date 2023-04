ColumnaInvitada | Estereotipos de género y sus afectaciones

Por mi parte, he podido observar de cerca el crecimiento de mis colegas, integrantes de equipo, amigas y familiares; ello, producto de su arduo trabajo, compromiso con las causas, sus mecanismos de reinvención, innovación, resiliencia, perseverancia y desenvolvimiento creativo, por nombrar solo algunos. Sin embargo, también he generado una enorme consciencia acerca de la posición privilegiada en la que me encuentro. En ese sentido, reconozco el deber que tenemos los hombres en esta lucha y por ello resulta indispensable que si está en nuestras manos, trabajemos en garantizar que las mujeres ocupen los espacios que merecen y sean recompensadas de manera justa; en reconocer las necesidades y fomentar espacios incluyentes y empáticos; y sobre todo, en asumir el compromiso que tenemos en lograr una igualdad verdadera.

Más que nunca es urgente que todos luchemos por los cambios necesarios, ya que de continuar en la línea de las prácticas excluyentes, no sólo continuaremos afectando a la industria, sino a nosotros mismos.

Nota del editor: Gustavo Almaraz Petrie es Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.