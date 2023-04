ColumnaInvitada | El fin no justifica los medios

Aunque el tema no es nuevo, se debe reiterar lo que quieren hacer para develar sus nefastas intenciones y asegurar que no puedan lograr su cometido. Perversos y excesivos al más no poder.

Quizá porque las personas que no comulgamos con los designios de quien hoy gobierna somos mayoría en el país, y además confiamos en las instituciones, nos falta capacidad de sorpresa para entender realmente hasta dónde quieren llegar con su deseo de imposición de su mal llamada transformación, que lo único que refleja es, por un lado, un deseo narcisista patológico y, por el otro, un ejercicio del más puro y rancio populismo (que tristemente en este ciclo histórico mundial ha tenido una ola de penetración, pero que ya se advierte está cediendo ante el realismo de la devastación que origina).

Pero hoy hay ya un despertar para contrarrestar el impulso autocrático subyacente, y es esa sensación de real peligro lo que ha motivado que grandes sectores de la población que tradicionalmente han sido omisos, apáticos o desinteresados, son los que hoy en día están muy despiertos, activos y en modo emergencia. La alarma roja está encendida.

Para entender el problema debemos reconocer que si bien es cierto el gobierno actual es pésimo en resultados (porque literalmente no tienen un solo rubro del cual puedan presumir, y cientos o miles de datos duros que muestran la enorme devastación que surge de la improvisación, la falta de estudios, la destrucción institucional, corrupción inaudita, y mezquindad infinita), son bastante hábiles en una comunicación directa con sus bases, para lo cual, hay que decirlo, tienen una “habilidad” descomunal pues no tienen empacho en mentir en grado patológico con tal de cumplir su narrativa populista y embustera. Nefastos artistas de la simulación y el engaño.

Una vez que se entiende lo que este gobierno pretende, lo que se tiene que hacer es desenmascararlos con una propuesta alternativa y contundente. Durante la primera mitad de esta administración resultó muy tentador el enfrentar al gobierno y a su titular, justamente porque el grado de falsedades y de erosión eran tan grandes, que era casi impulsivo descalificarlos.

Sin embargo, en la lógica del manual populista ese enfrentamiento es precisamente lo que buscan porque los victimiza y les permite tildar a quienes los oponen como reaccionarios, conservadores, fifís, etc. El ring de adjetivos es su cancha perfecta porque ahí no se miden resultados, beneficios o logros, solamente el choque de ideas y conceptos efímeros, falsos y estrafalarios. En ese terreno ellos se fortalecen aunque estén caminando en el fango de sus desaciertos al no gobernar con seriedad.