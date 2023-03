ColumnaInvitada | La segunda vuelta en 2024

Pero el castillo de naipes se derrumba cada día ante la imposibilidad de que enderecen el camino. Porque lejos de corregir en sus errores, lo que hacen es doblar la apuesta, y así lo están haciendo en temas electorales al pretender minar las capacidades del órgano electoral, y además insistir en que solamente los suyos mediante una elección interna “digital” (por aquello del dedo flamígero) podrán designar a quien domine la elección venidera en 2024. El país merece un mejor destino y hay que probarlo. Discutamos cómo lograrlo.

Afortunadamente ya existe un impulso ciudadano contestatario que movido por la fuerza de la calle y lo que se ha mostrado en diferentes ocasiones en los últimos meses, indica claramente que hay espacio para motivar un país diferente en que no se dependa de lo que caprichosamente fijen los gobernantes del momento. Aunque en nuestro sistema electoral mucho bien haría tener reguladas y autorizadas las elecciones primarias y la segunda vuelta, la miseria de nuestros gobernantes no ha permitido evolucionar a contar con dichos instrumentos. Y sin embargo, mucho podemos hacer para provocar un efecto muy parecido en los meses por venir. Podemos lograr que el 2 de junio de 2024 se realice una elección en formato de segunda vuelta. Ahora explicamos como avanzar en dicha dirección.

Este proceso pasa por proponer un mecanismo totalmente distinto en cuanto a la selección de la persona que encabece la candidatura presidencial en 2024. Si bien es cierto existen vestigios del método tradicional que han seguido los partidos políticos para seleccionar a quienes se incorporen en las boletas para contender en las elecciones, lo cierto es que estamos en una situación extraordinaria en que hay que aplicar fórmulas innovadoras ante la necesidad de buscar la mayor unidad posible en 2024.

Solamente yendo perfectamente unidos es factible lograr una competencia real y no ver cómo una mayoría artificial puede lograr alzarse con la victoria. Y es que sin una carrera parejera no hay forma que se pueda ver que los contendientes contra Morena y satélites puedan actuar con capacidad de victoria. Digan lo que digan diversos actores, incluyendo los de MC, o vamos juntos o entregamos la derrota desde el arranque. No hay opción distinta. Si nos dividimos perdemos todos.

Así vemos entonces que con el andamiaje legal vigente es necesario tener un proceso diferente que permita auscultar a todas las personas que con seriedad han levantado la mano y permiten confirmar quien es la que con mayor competitividad lograría ganar en las elecciones. Se trata de escoger a esa persona que logre catapultar la aceptación amplia de la ciudadanía, la afinidad de la mayor cantidad de votantes, y la identificación con una fórmula de competitividad y afinidad abrumadora.

Solamente con esa legitimación será posible vencer a la maquinaria electoral que supone una elección de estado perpetrada por el titular del Ejecutivo que no sabe perder y hará hasta lo imposible por lograr ganar pase lo que pase. Pero no podrá contra la voluntad ciudadana mayoritaria bien organizada que es visible y potente.

La mecánica de selección de la candidatura se va a cimentar en un ejercicio que permita revisar las aptitudes, características, virtudes y potencia de los participantes en el proceso. Debemos erradicar la definición cupular tradicional de los partidos (siendo particularmente nociva la fórmula de cuates y cuotas). La idea es permitir una amplia gama de pretendientes que establezcan un interés creíble en participar en la definición final de una candidatura emblemática. La selección múltiple previa será el ejercicio de una elección primaria para llegar con una definición única de la persona que competirá en las elecciones formales – logrando así la segunda vuelta.