El Circo 🎪 | Morenista rumbo al INE, consejeras en pugna y convención en puerta

CARPA FINANCIERA

Los que ya tienen la carpa lista y tendida son los amos del dinero: los banqueros. Este grupo de due帽os de los circos monetarios celebra su 86 Convenci贸n Bancaria la pr贸xima semana, s贸lo que ahora no ser谩 en Acapulco, Guerrero, sino en M茅rida, Yucat谩n. Se espera que en esta ocasi贸n los manteles largos no se manchen como el a帽o pasado, cuando al Domador casi se le escapan las fieras y 鈥榮talke贸鈥 el anuncio de pol铆tica monetaria que le correspond铆a al Banco de M茅xico. La funci贸n de gala de los banqueros ya no fue la misma y ni el 鈥渦sted perdone鈥 del imprudente protagonista logr贸 quitar el mal sabor de boca. Eso sin mencionar que varios invitados a la Convenci贸n del a帽o pasado resultaron intoxicados por el consumo de algunos alimentos contaminados. Este 2023, los redobles de tambores estar谩n puestos en el cambio de estafeta de la presidencia de la Asociaci贸n de Bancos de M茅xico (ABM) que dejar谩 Daniel Becker, de Mifel, a su colega Julio Carranza, de BanCoppel, quien desde el a帽o pasado buscaba que la Convenci贸n no fuera en Acapulco鈥 y se le cumpli贸. Y aunque Becker deja la presidencia, su participaci贸n y aportaci贸n seguir谩 en la ABM, porque fungir谩 como vicepresidente, a lado de Jorge Arce, de HSBC, y Ra煤l Mart铆nez Ostos, de Barclays. Tampoco se debe perder de vista que muchos siguen expectantes sobre el futuro de Banamex, pero todo indica que esa no ser谩 la funci贸n que captar谩 los reflectores, al menos que el Domador decida repetir su numerito del 2022 y dar un anuncio que no le corresponde.