Carla Humphrey queda fuera de la búsqueda de la presidencia del INE

La consejera del INE anunció recientemente que recurriría a las instancias correspondientes, a impugnar en caso de que la decisión le fuera contraria e incluso, rechazó que se trate de una “reelección”.

⭕️Por unanimidad el CTE decidió que la Consejera Humphrey y el ex Consejero Javier Santiago no pueden seguir en el proceso de renovación del @INEMexico por impedimento Constitucional. pic.twitter.com/AT9jdOMkFq — Ernesto Guerra📠📓 (@egm_1025) March 3, 2023

Humphrey fue electa por nueve años y su encargo concluye en 2029. Así, de las 664 personas aspirantes que pasaron a la segunda etapa, 531 cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, por lo que continúan dentro del proceso de selección.

Del total 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como no binarias, una como mujer trans, en tanto que tres no especificaron. Sin embargo, el CTE aclaró que diversos aspirantes a consejeros electorales cuentan con impedimento de carácter constitucional, ya que actualmente forman parte del INE o fueron consejeros después de la reforma del 2024, por lo que no pueden ser electos por segunda ocasión.

Los integrantes del Comité refirieron que, de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria, remitirán el listado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con el listado definitivo de las personas que cumplieron con los requisitos de esta segunda etapa.