La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este martes la liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, identificado por la Fiscalía de Morelos como un presunto generador de violencia vinculado con el grupo criminal Pueblos Unidos, luego de que integrantes de esa organización retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía estatal en el municipio de Totolapan.
“Son decisiones que se toman para salvar vidas”, dice Sheinbaum sobre liberación del "Güero Gym" en Morelos
“Son decisiones que se toman para salvar vidas”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia mañanera, al ser cuestionada sobre el operativo realizado este lunes y la decisión de entregar al detenido para conseguir la liberación de los funcionarios retenidos.
La mandataria sostuvo que las autoridades de Morelos fueron las responsables de ejecutar el operativo y tomar las decisiones, por lo que corresponde al secretario de Seguridad estatal y al fiscal explicar lo sucedido.
“Pero muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, pues se toma la decisión de salvar vidas”, agregó. También señaló que, en situaciones de este tipo, las autoridades pueden preparar posteriormente otro operativo para detener al presunto delincuente.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la liberación no significa que el hombre vaya a quedar impune y afirmó que las autoridades volverán a buscarlo.
“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, declaró durante la misma conferencia.
Harfuch dice que el operativo no tenía como objetivo detenerlo
El secretario explicó además que, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por el gobierno de Morelos, la intervención no tenía como objetivo original detener a José David “N”.
Según esa versión, los agentes acudieron a realizar diligencias del Ministerio Público relacionadas con la recuperación de unos inmuebles y encontraron al presunto delincuente en flagrancia.
“Ellos iban a unas diligencias del Ministerio Público para una recuperación de unos inmuebles. Cuando ven a este sujeto en flagrancia lo detienen y es una detención en flagrancia”, explicó Harfuch.
El funcionario señaló que, debido a que no se trataba de una operación planeada específicamente para capturar a esa persona, el estado de fuerza desplegado no era suficiente y no se contaba con el acompañamiento necesario del Gabinete de Seguridad federal.
Harfuch indicó que se trató de un operativo de autoridades estatales y que, conforme a la información preliminar recibida, no se había solicitado el apoyo de la Guardia Nacional para esa intervención.
¿Qué pasó
en Totolapan?
La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el lunes personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal implementaron un operativo como parte de la estrategia contra la extorsión.
La intervención permitió detener a José David “N”, señalado como un presunto generador de violencia de influencia regional relacionado con Pueblos Unidos.
Después de la captura, integrantes de esa organización retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. La dependencia activó el protocolo de atención en casos de secuestro para proteger la integridad de sus trabajadores.
Los tres colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, después de que las autoridades entregaran al detenido. La Fiscalía informó que uno de sus trabajadores fue hospitalizado por una herida de arma de fuego y que su estado de salud era estable.
La jornada también estuvo marcada por bloqueos carreteros, quema de vehículos y cierres en accesos a Totolapan y otras localidades de la región oriente de Morelos.
En paralelo, cuatro policías estatales murieron en un accidente en la autopista La Pera-Cuautla cuando se dirigían a atender un auxilio. Un quinto elemento resultó lesionado. La Secretaría de Seguridad estatal confirmó los fallecimientos y señaló que brindaría acompañamiento a las familias de los agentes.
#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026
Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:
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Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el apoyo de algunos habitantes a grupos delictivos durante los operativos, sostuvo que la presencia de personas que intervienen para proteger a presuntos delincuentes no significa necesariamente que exista una amplia base social que respalde a esas organizaciones.
“Hay personas, pues que llegan a protegerlos, pero no necesariamente hay una gran base social”, afirmó.
Harfuch señaló que las autoridades actuarán como en otros operativos en los que se ha reforzado la planeación y el acompañamiento institucional.
La presidenta agregó que el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con las autoridades de Morelos para atender la situación, mientras que Harfuch aseguró que se buscará detener nuevamente al presunto generador de violencia.