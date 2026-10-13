“Son decisiones que se toman para salvar vidas”, dice Sheinbaum sobre liberación del "Güero Gym" en Morelos

“Son decisiones que se toman para salvar vidas”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia mañanera, al ser cuestionada sobre el operativo realizado este lunes y la decisión de entregar al detenido para conseguir la liberación de los funcionarios retenidos.

La mandataria sostuvo que las autoridades de Morelos fueron las responsables de ejecutar el operativo y tomar las decisiones, por lo que corresponde al secretario de Seguridad estatal y al fiscal explicar lo sucedido.



“Pero muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, pues se toma la decisión de salvar vidas”, agregó. También señaló que, en situaciones de este tipo, las autoridades pueden preparar posteriormente otro operativo para detener al presunto delincuente.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la liberación no significa que el hombre vaya a quedar impune y afirmó que las autoridades volverán a buscarlo.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, declaró durante la misma conferencia.

Harfuch dice que el operativo no tenía como objetivo detenerlo

El secretario explicó además que, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por el gobierno de Morelos, la intervención no tenía como objetivo original detener a José David “N”.