El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este martes la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en seis entidades del país, con una capacidad total proyectada para 18,480 personas privadas de la libertad. El primero dijo, se construirá en Sinaloa, tras los hechos de violencia registrados recientemente en el centro penitenciario de Mazatlán.
Harfuch confirma la construcción de seis nuevos penales con capacidad para 18,480 internos
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch explicó que el proyecto se desarrollará en coordinación con los gobiernos estatales y contará con recursos federales para la nueva instalación en Sinaloa. Los centros penitenciarios detalló estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
De acuerdo con el secretario, las nuevas instalaciones tendrán infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, además de módulos diferenciados para clasificar a las personas internas según su perfil y nivel de riesgo.
El objetivo, señaló, es fortalecer el control de las autoridades sobre los centros penitenciarios e impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.
Sinaloa tendrá el primer nuevo centro penitenciario
García Harfuch dijo que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer centro penitenciario que se construirá será el de Sinaloa, en respuesta a los hechos recientes ocurridos en el penal de Mazatlán.
La nueva instalación tendrá una capacidad proyectada para 2,640 personas y contará con infraestructura moderna, sistemas de vigilancia reforzados y condiciones para mejorar su operación y control.
El secretario explicó que la construcción forma parte de una estrategia integral de seguridad para Sinaloa, que incluye el fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía, así como la incorporación de personal del Ejército Mexicano comisionado a la corporación estatal mientras se refuerzan sus capacidades.
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Mientras se concreta el proyecto dijo, el centro penitenciario de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.
Además de las medidas de seguridad, el secretario informó que el modelo penitenciario contempla espacios destinados a educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas.
Según el secretario, estas instalaciones buscan combinar el control penitenciario con mejores condiciones para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, con el propósito de facilitar su reincorporación a la sociedad una vez que recuperen su libertad.
La estrategia también busca fortalecer la clasificación de la población penitenciaria de acuerdo con sus características y nivel de riesgo, mediante módulos diferenciados y sistemas de vigilancia y monitoreo.
El gobierno federal plantea que la ampliación de la infraestructura contribuya a reducir la violencia y combatir la impunidad. Para alcanzar esos objetivos, las autoridades deberán mantener el control de las instalaciones, fortalecer la vigilancia y evitar que los grupos criminales mantengan operaciones desde las prisiones.
La construcción de los seis nuevos centros penitenciarios se suma a las acciones con las que el gobierno federal busca reforzar el sistema penitenciario y evitar que las organizaciones criminales utilicen las cárceles para mantener sus actividades delictivas.