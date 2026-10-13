Harfuch confirma la construcción de seis nuevos penales con capacidad para 18,480 internos

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch explicó que el proyecto se desarrollará en coordinación con los gobiernos estatales y contará con recursos federales para la nueva instalación en Sinaloa. Los centros penitenciarios detalló estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

De acuerdo con el secretario, las nuevas instalaciones tendrán infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, además de módulos diferenciados para clasificar a las personas internas según su perfil y nivel de riesgo.



El objetivo, señaló, es fortalecer el control de las autoridades sobre los centros penitenciarios e impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.

Sinaloa tendrá el primer nuevo centro penitenciario

García Harfuch dijo que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer centro penitenciario que se construirá será el de Sinaloa, en respuesta a los hechos recientes ocurridos en el penal de Mazatlán.

La nueva instalación tendrá una capacidad proyectada para 2,640 personas y contará con infraestructura moderna, sistemas de vigilancia reforzados y condiciones para mejorar su operación y control.