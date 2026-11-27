La queja que interpuso el gobierno mexicano responde a que el director de la DEA, Terry Cole, anunciara la habilitación de dos líneas de denuncia para recibir información sobre organizaciones criminales.

"La DEA ha establecido líneas de denuncia dedicadas para recibir información sobre: Miembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) designadas. Funcionarios corruptos que brindan apoyo material a FTO designadas. Redes criminales y personas que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo", escribió en redes sociales.

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding:



Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Corrupt government officials providing material support to designated FTOs.

Criminal networks and individuals laundering… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026



La apertura de los canales de denuncia son una de las medidas que la DEA está tomando como parte de las advertencias que ha hecho sobre desarticular las redes de protección que desde el poder tienen criminales.

Hace unos días, el director de la DEA advirtió que la corrupción en México fortalece a los cárteles y contribuye a las amenazas contra las comunidades estadounidenses.

Corruption in Mexico is fueling the cartel networks that threaten our communities.

@DEAHQ remains committed to exposing the nexus between deadly foreign terrorist organizations and corrupt political actors to protect American lives.



We are not backing down.

#HSTF #DEA… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 17, 2026



Este viernes, la presidenta explicó que aunque México no puede influir en las decisiones de Washington, sí puede defender la soberanía del país.

"Cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA, tenemos que manifestarnos. Tenemos que decir lo que pensamos. Y además es una obligación de hacerlo. Nosotros tenemos que defender la soberanía, porque es el mandato popular y es lo que dice nuestra Constitución", aseguró.





La relación con Estados Unidos es de coordinación y no de subordinación.