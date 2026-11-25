El pasado 18 de mayo, la UIF incorporó a Rocha Moya a la Lista de Personas Bloqueadas e inmovilizó sus cuentas bancarias. La medida se tomó debido a que el mandatario estatal era investigado por sus presuntos vínculos con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con acusaciones formuladas por Estados Unidos.

"Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Públicamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo", señaló la UIF en un comunicado.

Ante las versiones sobre un nuevo congelamiento de las cuentas del gobernador con licencia, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los montos de las pensiones que recibe el exmandatario.

En noviembre pasado, un tribunal federal concedió una suspensión provisional a Rubén Rocha para permitirle acceder a sus pensiones del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La resolución se emitió luego de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fallara a favor del exfuncionario, quien promovió un recurso legal para obtener acceso a esos recursos.

Con esta resolución, Rocha podía disponer de los depósitos futuros correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, así como de los recursos derivados de su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, la suspensión no contemplaba el acceso a los depósitos anteriores.