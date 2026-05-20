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México

Rubén Rocha Moya está en Sinaloa, escoltado por policías estatales

En abril, autoridades de Estados Unidos solicitaron a México que detuviera a Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
mié 20 mayo 2026 04:03 PM
Rubén Rocha Moya rechaza acusación de nexos con el Cártel de Sinaloa y asegura que es ataque de EU contra la 4T
Rocha Moya pidió licencia a su cargo después de ser señalado por EU. (Foto: Jose Betanzos/Cuartoscuro )

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es escoltado por policías estatales en la entidad que gobernaba, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

''El gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación, hasta el momento está ahí en su estado'', dijo Harfuch a medios de comunicación.

''No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de Gobierno federal, tiene policía estatal'', añadió.

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Rubén Rocha apoyó a Chapitos
Rubén Rocha Moya iba a concluir su mandato en el 2027. (Foto: Facebook de Rubén Rocha)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó esta semana bloqueo "preventivo" de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios de Sinaloa que son investigados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, enfatizó que estas 10 personas, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la ley, como el ejercicio de la Garantía de Audiencia.

El pasado el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó acusaciones en contra de 10 políticos y funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De las 10 personas investigados, el pasado fin de semana, se entregaron a las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes fueron secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya.

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Sinaloa Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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