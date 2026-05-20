Rubén Rocha Moya está en Sinaloa, escoltado por policías estatales

Rubén Rocha Moya iba a concluir su mandato en el 2027. (Foto: Facebook de Rubén Rocha)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó esta semana bloqueo "preventivo" de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios de Sinaloa que son investigados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, enfatizó que estas 10 personas, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la ley, como el ejercicio de la Garantía de Audiencia.

El pasado el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó acusaciones en contra de 10 políticos y funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De las 10 personas investigados, el pasado fin de semana, se entregaron a las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes fueron secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya.