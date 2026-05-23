"Soy un hombre que no tiene nada que temer", dice Rubén Rocha ante citatorio de FGR por acusaciones de EU

Rocha aseguró que comparecerá "con la frente en alto" y defendió su honorabilidad.

"Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy".

Este sábado, la FGR citó a comparecer a los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

También citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal general de la entidad, César Jáuregui, a comparecer el próximo miércoles por el caso del operativo donde participaron agentes de la CIA.

La Fiscalía General aseguró que estas acciones las lleva a cabo porque planea investigar ambos casos.

Desde que Estados Unidos difundió que abrió una investigación contra los funcionarios de Sinaloa, pidió al gobierno mexicano detenerlos con fines de extradición.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

Sin embargo, las autoridades nacionales se habían negado a concretar las detenciones hasta que Estados Unidos presente pruebas de sus señalamientos.

Estas citaciones de la FGR son las primeras acciones para investigar el caso de los funcionarios de Sinaloa y su posible relación con el narcotráfico.

Además de Rocha, la fiscalía citó también al senador Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa. El legislador confirmó que también acudirá al llamado de la FGR.