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México

"Soy un hombre que no tiene nada que temer", dice Rubén Rocha ante citatorio de FGR por acusaciones de EU

El gobernador con licencia de Sinaloa confirmó que la fiscalía lo citó para que comparezca ante un Ministerio Público por los señalamientos de Estados Unidos en su contra.
sáb 23 mayo 2026 07:06 PM
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El gobernador con licencia fue acusado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas. (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)

Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para comparecer por las acusación de vínculos con el narcotráfico que Estados Unidos formuló en su contra.

En un mensaje en redes sociales declaró que atenderá el requerimiento, aunque no se ha difundido la fecha en que deberá declarar ante el Ministerio Público Federal.

"Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República", escribió.

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Rocha aseguró que comparecerá "con la frente en alto" y defendió su honorabilidad.

"Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy".

Para saber más

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua
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La FGR cita a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a declarar por el operativo con agentes de la CIA

Este sábado, la FGR citó a comparecer a los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

También citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal general de la entidad, César Jáuregui, a comparecer el próximo miércoles por el caso del operativo donde participaron agentes de la CIA.

La Fiscalía General aseguró que estas acciones las lleva a cabo porque planea investigar ambos casos.

Desde que Estados Unidos difundió que abrió una investigación contra los funcionarios de Sinaloa, pidió al gobierno mexicano detenerlos con fines de extradición.

Sin embargo, las autoridades nacionales se habían negado a concretar las detenciones hasta que Estados Unidos presente pruebas de sus señalamientos.

Estas citaciones de la FGR son las primeras acciones para investigar el caso de los funcionarios de Sinaloa y su posible relación con el narcotráfico.

Además de Rocha, la fiscalía citó también al senador Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa. El legislador confirmó que también acudirá al llamado de la FGR.

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Crisis política

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