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La FGR ya investiga al exsecretario de Economía de Rocha Moya tras bloqueo de cuentas

Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa está ligado con la desaparición de un joven de 21 años en Mazatlán. La UIF ya le congeló sus cuentas.
mar 08 septiembre 2026 11:01 AM
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En la imagen, Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, habla durante una reunión.
Ricardo Velarde dejó su cargo tras la desaparición de un joven en uno de sus establecimientos. (Foto: Facebook)

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de Ricardo Velarde, secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, ex gobernador acusado en Estados Unidos de operar para el Cártel de Sinaloa.

La indagatoria se inicia a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), autoridad que determinó bloquear las cuentas bancarias de Velarde.

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“Tengo entendido que la UIF ya denunció en la FGR pero este es un caso, aparte de todo lo demás de Sinaloa, este es un caso específicamente de investigación –según tengo el reporte de la UIF– de empresas que estaban investigando de esta persona.

“Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que sí, ya están investigando", informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

La UIF también bloqueó las cuentas de un socio de negocios de Velarde y seis empresas con las que el exfuncionario está vinculado.

Velarde estuvo al frente de la Secretaría de Economía de Sinaloa de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

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Renunció al cargo luego de la desaparición de Carlos Emilio Galvan Valenzuela, joven de 21 años visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en un bar propiedad del entonces funcionario estatal, la Terraza Valentinos, en la Zona Dorada de Mazatlán.

Once meses después, Carlos Emilio aún no ha sido localizado y su madre, Brenda Valenzuela, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su ayuda, pues afirma su hijo fue víctima de desaparición forzada.


Antes Velarde se desempeñó como subsecretario de Turismo también en la administración de Rocha Moya.

El exfuncionario intentó protegerse de la UIF con un amparo en agosto para impugnar la decisión de la dependencia de bloquear sus cuentas.

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No obstante, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente y trasladó el caso a un juzgado federal de Sinaloa.

Las cuentas del presunto socio de negocios de Velarde, el empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, también fueron bloqueadas por la UIF, pero igual está en proceso su solicitud de ampararse ante esta decisión.

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Varias empresas donde Velarde y Lizárraga son socios buscan ampararse en contra de la UIF, entre ellas: Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).

Pese al lazo con Rocha Moya, Velarde no se encuentra entre los nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos de presunto tráfico de drogas. Entre quienes sí fueron nombrados están Enrique Inzunza , senador independiente (antes de Morena).

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Sinaloa Fiscal General de la República

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