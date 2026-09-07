La FGR ya investiga al exsecretario de Economía de Rocha Moya tras bloqueo de cuentas

“Tengo entendido que la UIF ya denunció en la FGR pero este es un caso, aparte de todo lo demás de Sinaloa, este es un caso específicamente de investigación –según tengo el reporte de la UIF– de empresas que estaban investigando de esta persona.

“Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que sí, ya están investigando", informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

La UIF también bloqueó las cuentas de un socio de negocios de Velarde y seis empresas con las que el exfuncionario está vinculado.

Velarde estuvo al frente de la Secretaría de Economía de Sinaloa de noviembre de 2024 a octubre de 2025.





¿Por qué Ricardo Velarde dejó el Gobierno de Sinaloa?

Renunció al cargo luego de la desaparición de Carlos Emilio Galvan Valenzuela, joven de 21 años visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en un bar propiedad del entonces funcionario estatal, la Terraza Valentinos, en la Zona Dorada de Mazatlán.

Once meses después, Carlos Emilio aún no ha sido localizado y su madre, Brenda Valenzuela, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su ayuda, pues afirma su hijo fue víctima de desaparición forzada.

A la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,



No le pido que se ponga en mi lugar de madre…

Le pido que se ponga en el lugar de mi hijo: privado de su libertad, víctima de una desaparición forzada.



Pónganse ahí, aunque sea por un instante.

Imaginen la oscuridad, el… pic.twitter.com/FU6OHWqkBO — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) September 4, 2026



Antes Velarde se desempeñó como subsecretario de Turismo también en la administración de Rocha Moya.

El exfuncionario intentó protegerse de la UIF con un amparo en agosto para impugnar la decisión de la dependencia de bloquear sus cuentas.