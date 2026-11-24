Indicó que revisará la propuesta para incorporar la regulación de las apuestas y los casinos en línea, así como establecer reglas para su publicidad, expuso este martes.

La mandataria recordó que recientemente Brasil prohibió las apuestas deportivas y los casinos en línea, así como su publicidad.

En el caso de México, señaló que las apuestas digitales ganan terreno y que su presencia llamó su atención durante el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, del que el país fue una de las tres sedes.

"Ahora que fue el Mundial, me llamó mucho la atención que los principales anuncios eran de apuestas digitales y sí es un problema que puede generar, pues, adicción, principalmente en niños y jóvenes", comentó.



Ante el crecimiento de esta actividad, Sheinbaum consideró que su regulación debe abordarse. Por ello, buscará recuperar la iniciativa elaborada por Gobernación y revisar las disposiciones relacionadas con la publicidad de estas plataformas.

"Es un gran tema y lo vamos a trabajar en el gabinete y voy a hablar con Rosa Icela para que se recupere la ley y que se revise el tema de los anuncios en las televisoras de los casinos digitales o de las apuestas digitales", dijo.

Sheinbaum reconoce aumento de la ludopatía en México

La presidenta también reconoció que la adicción a los juegos de azar y las apuestas está aumentando en el país, una situación que, advirtió, puede afectar tanto la salud como la economía de las familias.

"Sí es muy trascendente, porque sí está creciendo la ludopatía en el país, es un problema de salud y de adicción y además económico para las familias, porque alguien que se engancha en una apuesta y luego otra, otra, ya no tiene recursos y se vuelve un problema de finanzas para la familia", comentó.