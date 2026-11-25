Durante la conferencia de este jueves, la mandataria presentó un balance de las acciones que realiza su gobierno para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. También adelantó que, durante los próximos 16 días, se darán a conocer distintas iniciativas para fortalecer su protección.

"Vamos a estar presentando en estos días distintas iniciativas. El día de mañana vamos a presentar una iniciativa relacionada con la justicia familiar para la protección de las mujeres. Y así en los siguientes días, la semana que entra también vamos a presentar algunas otras iniciativas relacionadas con la protección de las mujeres en contra de la violencia", adelantó.

La presidenta recordó que durante su administración se impulsan reformas constitucionales y legales para fortalecer las acciones contra la violencia hacia las mujeres.

"Una de ellas fue elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a la vida libre de violencias", mencionó.





¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día contra la Violencia hacia las Mujeres?

Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de las Mujeres, explicó que el 25 de noviembre fue elegido como fecha internacional para recordar el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas activistas dominicanas asesinadas en 1960.

"En 1981, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, reunido en Bogotá, adoptó esta fecha en su memoria. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaró Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer", detalló.