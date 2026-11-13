Rocha Moya tendrá acceso a sus pensiones de IMSS e ISSSTE mientras enfrenta acusaciones de narcotráfico en EU

La resolución establece que Rocha Moya podrá disponer únicamente de los depósitos futuros correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, así como de los recursos que recibe por su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Sin embargo, la medida no representa un desbloqueo total de sus cuentas bancarias. Hacienda precisó que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera, permanecerán sujetos a las restricciones correspondientes.

Rubén Rocha Moya, cercano a AMLO, es acusado de narcotráfico en Estados Unidos. (Cuartoscuro/José Betanzos Zárate )





¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

El acceso parcial a sus recursos ocurre mientras el exmandatario enfrenta una acusación penal en Estados Unidos. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron imputados por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya presuntamente colaboró con Los Chapitos , facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y protección para sus operaciones criminales.

El documento sostiene que integrantes de esa organización ayudaron a Rocha Moya a ganar las elecciones de 2021 mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales políticos. También señala que, antes y después de asumir la gubernatura, habría sostenido reuniones con integrantes de esa facción y prometido proteger sus actividades.