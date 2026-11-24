En su viaje a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC), la mandataria mexicana realizó una visita por el Hospital Popular del Distrito de Nanshan.

“Muy impresionante. Es un hospital de 1,500 pacientes que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos. Muy, muy impresionante", informó tras su visita la semana pasada.

Ya en México, la presidenta explicó que ese fue uno de los dos acuerdos en materia de salud. El otro es el intercambio de personal médico para que conozcan los sistemas de atención de México y de China.

"La segunda es mayor cooperación en la formación y en la investigación científica. Entonces, el objetivo es que un grupo de médicos mexicanos puedan ir a China a capacitarse a formarse y también ver si médicos de China pueden venir a México a formarse", destacó.



El secretario de Salud, David Kershenobich, quien acompañó a la presidenta en China, explicó que además de la parte preventiva y tradicional, el modelo de China utiliza la tecnología para la salud.

"Tuvimos la oportunidad de visitar el hospital y el hospital incorpora mucho lo que tiene que ver con avances tecnológicos, inteligencia artificial, que igual estamos planeando poder tener en nuestro sistema de salud. De tal manera que lo que hace es mejorar la calidad y seguridad en la atención de las personas", comentó.