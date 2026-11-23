El pasado viernes, tras el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump aseguró que durante su diálogo se abordó el tema de los cárteles.

" Los cárteles están gobernando México. Se lo dije. No podemos permitir que los cárteles gobiernen México; es nuestro vecino", afirmó Trump ante representantes de medios de comunicación.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, durante la reunión también hablaron sobre los avances en materia comercial, pero no fue el único asunto que puso sobre la mesa.

“Estamos acercándonos a un acuerdo. Se ha permitido que (México) se salga de control; tienen un enorme superávit con Estados Unidos. Le dije a Claudia que no vamos a dejar que eso suceda. Estamos trabajando con ella sobre ese tema y sobre los cárteles", planteó.

Sin embargo, durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum rechazó que el tema de los cárteles se hubiera abordado en su reunión privada con Trump.





La presidenta atribuyó la discrepancia a la forma de comunicar de su homólogo, aunque descartó que exista una intención de mentir por parte del mandatario estadounidense.

“No, no, no, él seguramente se refirió a otra llamada, a otra reunión”, consideró.

Sheinbaum explicó que, en las conversaciones telefónicas en las que Trump le ha planteado que México está gobernado por los cárteles, ella ha rechazado esa afirmación y le ha señalado que su gobierno trabaja para garantizar la seguridad en el país.