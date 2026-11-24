"El retiro de la calificación es algo que lo veíamos venir en el sentido de que cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos. Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante", planteó.

La semana pasada, la OPS informó del retiro del certificado debido a que el país mantuvo un brote de sarampión por más de un año.

"Perder el estado de eliminación del sarampión significa que el virus ha circulado durante un periodo de tiempo prolongado y así ponen en riesgo a comunidades y familias", afirmó Jarbas Barbosa, director de la OPS.



Kershenobich comentó que, a pesar de que México perdió el certificado, lo recuperará y sus esfuerzos son reconocidos por instancias mundiales de salud.

"La organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud realmente nos han reconocido como un ejemplo de cómo la vacunación puede lograr controlar esos brotes", dijo.

Comentó que siempre pueden darse casos de brotes importados y es ahí donde la OPS debe determinar si mantiene o no el certificado, como sucedió con México.

" La vamos a recuperar pronto. Pero lo que sí es que han reconocido los esfuerzos que ha hecho México para la región Latinoamericana e incluso para la región norteamericana también", comentó.