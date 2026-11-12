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Sheinbaum viaja a China con una misión: atraer inversiones y tecnología para México

La presidenta será oradora principal en la Cumbre APEC, integrada por 1,000 empresarios de 21 economías. Sheinbaum descartó que se firme un tratado de libre comercio con China.
jue 12 noviembre 2026 10:51 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con una bandera de México detrás, durante la conferencia mananera de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia de este jueves 12 de noviembre de 2026. (Presidencia de México)

Durante su gira de trabajo por China la próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con su homólogo Xi Jinping para reforzar la colaboración bilateral en comercio y tecnología.

Aunque descartó la firma de un tratado de libre comercio con ese país asiático, la mandataria federal reconoció la importancia de la relación comercial con China.

"Nosotros, como saben, tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Con China no tenemos tratado de libre comercio ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy importante", declaró.

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Sheinbaum viajará a China para participar en la Cumbre de la APEC del 17 al 19 de noviembre. México aprovechará el evento para abordar con el gobierno chino proyectos de hospitales inteligentes, energías renovables, transformación de residuos y desarrollo científico.

Incluso, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá más días en ese país para tratar otros asuntos comerciales.

La presidenta explicó que uno de sus principales intereses es conocer el modelo chino de hospitales inteligentes para evaluar su incorporación al sistema de salud mexicano. También buscará cooperación en generación de energía solar y paneles fotovoltaicos, y expondrá qué es el Plan México.

"Nuestro interés es ver cómo podemos incorporar de una manera mucho más bilateral el desarrollo de las fuentes renovables de energía en México", agregó.

Sheimbaum, oradora principal

En la Cumbre APEC, Sheinbaum tendrá un papel destacado: será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios, integrado por 1,000 empresarios de las 21 economías participantes.

Será la única jefa de Estado, además de Xi Jinping, que dirigirá un mensaje a los representantes empresariales, aseguró Marcelo Ebrard.

El secretario detalló que la presidenta también prevé reuniones bilaterales con representantes de Canadá, Australia y Vietnam. Además, participará en la Plenaria de Líderes.

En 2028, México presidirá la APEC y albergará la cumbre de ese año.

Reunión con Trump

Sheinbaum descartó que la reunión con Xi Jinping afecte su relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos con quien prevé reunirse en Mar-A-Lago, Florida, en el marco del la cumbre del G20 programa para diciembre de este año.

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Comercio exterior

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