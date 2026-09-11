Elección 2027: asistencia de Rosa Icela Rodríguez a banderazo del INE genera cuestionamientos

¿Por qué causó molestia la asistencia de Rosa Icela al INE?

La presencia de Rosa Icela Rodríguez fue tomada por algunos espectadores como "una mala señal" o "un retroceso", puesto que desde las reformas electotales de 1990 y 1996, la secretaría de Gobernación dejó de tener injerencia en las elecciones y su organización.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, justificó su asistencia asegurando que siempre se convoca a todos los poderes, pero aún así despertó polémica entre ciudadanía y actores políticos.

"La Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo recibieron su invitación y aquí los vimos. No hay nada de extraño. La secretaria de Gobernación es bienvenida al instituto y a cualquier institución", dijo Taddei al ser cuestionada por medios de comunicación.

Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del otrora IFE en el periodo del 2003 al 2007, recordó que desde hace 29 años ningún titular de Gobernación había asistido al INE para el banderazo oficial de un proceso electoral y lamentó este hecho.

Inédito! El @INEMexico recibe a la secretaria de Gobernación, representante del gobierno federal, en la ceremonia de inicio del proceso electoral. Desde 1997 nunca había ocurrido esto. Los símbolos importan y esta es una muy mala señal. pic.twitter.com/wfYD1YZTNU — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) September 10, 2026

Asimismo, la politóloga y analista Denise Dresser afirmó en sus redes sociales que Rosa Icela Rodríguez había tomado una pésima decisión al acudir al INE, en representación de la presidenta, y subrayó que "costó décadas sacar al gobierno de las elecciones" y "desterrar la época oscura en la que el partido-gobierno organizaba, vigilaba y controlaba los comicios".