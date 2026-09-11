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México

Elección 2027: asistencia de Rosa Icela Rodríguez a banderazo del INE genera cuestionamientos

Actores políticos, exfuncionarios del INE y ciudadanía cuestionaron la presencia de la secretaria de Gobernación en el arranque del proceso electoral 2027.
vie 11 septiembre 2026 02:53 PM
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La secretaria de gobernacion, Rosa Icela Rodríguez, platica con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el inicio del proceso electoral 2027.
La secretaria de gobernacion acudió al inicio del proceso electoral 2027, en el INE, en representación de la presidenta. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La asistencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, al arranque del proceso electoral federal 2026-2027 en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), fue criticada por actores políticos, exfuncionarios del INE y analistas.

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto, afirmó que la funcionaria federal acudió al banderazo en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y señaló que para el acto protocolario fueron convocados los tres poderes de la Unión.

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¿Por qué causó molestia la asistencia de Rosa Icela al INE?

La presencia de Rosa Icela Rodríguez fue tomada por algunos espectadores como "una mala señal" o "un retroceso", puesto que desde las reformas electotales de 1990 y 1996, la secretaría de Gobernación dejó de tener injerencia en las elecciones y su organización.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, justificó su asistencia asegurando que siempre se convoca a todos los poderes, pero aún así despertó polémica entre ciudadanía y actores políticos.

"La Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo recibieron su invitación y aquí los vimos. No hay nada de extraño. La secretaria de Gobernación es bienvenida al instituto y a cualquier institución", dijo Taddei al ser cuestionada por medios de comunicación.

Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del otrora IFE en el periodo del 2003 al 2007, recordó que desde hace 29 años ningún titular de Gobernación había asistido al INE para el banderazo oficial de un proceso electoral y lamentó este hecho.

Asimismo, la politóloga y analista Denise Dresser afirmó en sus redes sociales que Rosa Icela Rodríguez había tomado una pésima decisión al acudir al INE, en representación de la presidenta, y subrayó que "costó décadas sacar al gobierno de las elecciones" y "desterrar la época oscura en la que el partido-gobierno organizaba, vigilaba y controlaba los comicios".

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En su cuenta de X, Dresser apuntó que la asistencia de la funcionaria era un símbolo de subordinación, y resaltó la máxima de que en "la política, la forma es fondo", periodistas, y académicos la respaldaron al apuntar que se requiere de un árbitro imparcial.

Asimismo, Claudia de Buen Unna, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, expresó temor frente a un posible fraude electoral y describió que la secretaria de Gobernación sentada en primera fila manda un mensaje muy delicado: "Gobernación tutela al Instituto".

Desde el mundo de la política, la panista Adriana Dávila calificó el acto como "un descaro", pero se limitó a expresar que "volvieron los tiempos de Manuel Bartlett".

En tanto que Fernando Belaunzarán, integrante del recién creado Somos , aseveró que la foto de Taddei y Rodríguez envuelve el inicio del proceso electoral en el fantasma del fraude.

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Justifican visita de titular de Gobernación

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en su conferencia matutina. Afirmó que la visita de Rosa Icela Rodríguez "no se trató de un acto de intromisión", detalló que acudió al INE como parte del poder Ejecutivo y recordó que también estuvieron presentes algunos integrantes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de diputados.

"Estuvieron invitados, pero como un acto protocolario, nada más", dijo.

Asimismo, el diputado Ricardo Monreal reconoció que desde muchos años no iba ningún representante del poder Ejecutivo a esta clase de eventos protocolarios, pero acotó que su presencia solo responde a "un gesto de cortesía" y abogó a favor de su compañera de partido.

"No hay ninguna lectura de injerencia ni tampoco habrá de parte del Gobierno ningún tipo de interferencia. Conozco a la secretaria Rosa Icela, es una mujer comedida y nunca se prestaría a una maniobra indebida o ilegal o en lo que será el proceso electoral 2026-2027", respondió.

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Secretaría de Gobernación Elecciones México 2027 Guadalupe Taddei Zavala

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