Este martes, un grupo de personas paralizó la zona de Santa Fe para denunciar abusos en un penal de Tepic, Nayarit.

La encargada de la política interna del país afirmó que se investiga qué grupo criminal estuvo detrás de la protesta.

“Ya se está en investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están pues totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, afirmó.

En redes sociales se difundió que se pagaron 250 pesos por unirse a la manifestación y bloquear vialidades de la alcaldía Cuajimalpa.

Según los primeros reportes, detrás del pago presuntamente están personas cercanas a Lenin Canchola, líder del grupo criminal “Los Malcriados 3AD”, vinculado a La Unión Tepito.



Rosa Icela Rodríguez llamó a la población a no participar en movilizacions pagadas y menos en las que esté involucrada la delincuencia.

“Hay que ver quién es el que está adentro y que está mandando a la gente a bloquear y a pedir mejores condiciones por medio de un bloqueo. Se va a investigar y se va a dar con los responsables y pedirle pues a la población que no hay necesidad de ningún bloqueo”, djo.

La funcionaria federal reconoció que es grave que un grupo criminal esté detrás de una movilización, que es un derecho de la ciudadanía.

Evitó confirmar el nombre de la agrupación o presunto criminal que promovió la movilización.

“No voy a dar hoy nombres ni nada porque tiene que mantenerse la investigación, pero sí, nos llamó la atención que el ejercicio de un derecho, como es la libertad de manifestarse, pues vaya hacia una falta a la ley porque efectivamente no es una situación normal”, dijo.