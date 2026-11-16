La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como por integrantes del Gabinete Federal que forman parte de la delegación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) se encuentra en Shenzhen, China, para representar al pueblo de México en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Previo a su participación en la cumbre, sostuvo este lunes una reunión con connacionales que viven en el país asiático, a quienes reiteró la disposición del Gobierno de México para permanecer siempre en contacto, y cerca de todas y todos ellos. La presidenta Sheinbaum estuvo acompañada del secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) y de titulares del Gabinete Federal que integran la delegación. 🇲🇽🇨🇳 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 16, 2026





¿Cuánto tiempo estará Sheinbaum en China?

En medio de la tensión con China por la imposición de aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja a Shenzhen para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en donde más allá de ser oradora del Consejo Asesor de Negocios, buscará promover el Plan México y fortalecer lazos económicos y comerciales con el gigante asiático y la segunda economía del mundo.

La visita de Sheinbaum será exprés. Salió el 15 y volverá el 20, justo a tiempo para participar en el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

En los días que estará fuera del país, en tres tendrá una agenda con actividades públicas: la reunión con la comunidad de mexicanos en China, será oradora en un foro que reúne a más de 1,000 empresarios globales; asistirá a un encuentro con su homólogo y anfitrión, Xi Jinping; sostendrá diálogos privados con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el primer ministro de Vietnam Tô Lâm y el jefe de Australia, Anthony Albanese; además de recibir la estafeta de la APEC para 2028.