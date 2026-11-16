La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como por integrantes del Gabinete Federal que forman parte de la delegación mexicana.
¿Cuánto tiempo estará Sheinbaum en China?
En medio de la tensión con China por la imposición de aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja a Shenzhen para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en donde más allá de ser oradora del Consejo Asesor de Negocios, buscará promover el Plan México y fortalecer lazos económicos y comerciales con el gigante asiático y la segunda economía del mundo.
La visita de Sheinbaum será exprés. Salió el 15 y volverá el 20, justo a tiempo para participar en el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
En los días que estará fuera del país, en tres tendrá una agenda con actividades públicas: la reunión con la comunidad de mexicanos en China, será oradora en un foro que reúne a más de 1,000 empresarios globales; asistirá a un encuentro con su homólogo y anfitrión, Xi Jinping; sostendrá diálogos privados con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el primer ministro de Vietnam Tô Lâm y el jefe de Australia, Anthony Albanese; además de recibir la estafeta de la APEC para 2028.