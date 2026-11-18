A más de 14,000 kilómetros de distancia y ante más de 1,000 empresarios globales en China, durante su participación en el APEC CEO Summit, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la primavera laboral mexicana y los resultados del Plan México , un modelo de desarrollo que aseguró ha permitido un incremento histórico en el salario mínimo, sacar de la pobreza a 17 millones de mexicanos, acrecentar la población de clase media y una inversión en infraestructura de más de 432,000 millones de dólares.
Sheinbaum en China: “México está demostrando que existe otra manera de entender y promover el desarrollo"
La presidenta Sheinbaum llegó a China con una apuesta diplomática que enfrenta un delicado equilibrio: atraer inversiones, tecnología y cooperación de la segunda economía del mundo sin abrir un nuevo frente de tensión con Estados Unidos. Su reunión con Xi Jinping ocurre en medio de las presiones comerciales de Donald Trump y de la discusión sobre el futuro del T-MEC
Al respecto, Enrique Darszon, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, explica que es un acierto que la presidenta Claudia Sheinbaum asista a foros internacionales como la APEC y que robustezca la relación con China.
“La presidenta tiene que vender la idea de una economía muy sólida, conseguir más apoyo no solo de China, sino de todos los países de la APEC, el tono que trata de seguir, es que México está abierto a la inversión. Con esas embestidas de parte de Estados Unidos tenemos mucha necesidad de encontrar otros socios comerciales”, afirma.
El Plan México: más que una invitación, una promoción
En su primer día de actividades en Shenzen, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a de 13 minutos en el que resaltar los logros del Plan México, el cual anunció en enero de 2025 tras las constantes amenazas de imposición de aranceles por parte de su homólogo Donald Trump, y principal socio comercial de México.
“México está demostrando que existe otra manera de entender y promover el desarrollo, una en la que la fortaleza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera, donde la inversión se convierte en derechos, la riqueza en Prosperidad Compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida para todas y para todos”, dijo en su discurso.
El Plan México se compone de cinco principios: Prosperidad Compartida, Soberanía energética y alimentaria, Inversión pública, privada y mixta en infraestructura, Incentivos para la inversión privada, y Responsabilidad ambiental frente al cambio climático.
“Plan México es una visión de nación. La decisión de convertir nuestras capacidades, recursos, posición estratégica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social”, afirmó.
La presidenta destacó ante el mundo los resultados que han traído el Plan México en dos años, pero también lo logrado desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación.
Presumió que el salario mínimo ha tenido una recuperación histórica. Hoy se ubica en 315.04 pesos, e implica 154% de aumento en el poder adquisitivo en términos reales.
Destacó que México es el cuarto lugar en el pago de salario mínimo y se ubica solo detrás de Uruguay, Panamá, y Chile.
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Además, México es uno de los países con menor desempleo en el mundo con una tasa de desocupación de 2.6%, solo por arriba de Corea del Sur (2.6%) y Japón (2.4%).
Los programas sociales también tuvieron un espacio en el discurso de la presidenta Sheinbaum, quien dijo que de manera directa se dispersan 1 billón de pesos.
La reducción de la pobreza fue uno de los datos más destacados de la presidenta ante empresarios del mundo. Indicó que entre 2018 y 2026, un total de 17 millones de mexicanos han salido de la pobreza, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.
También destacó el crecimiento de la llamada clase media, que en 2024 se encontraba en el porcentaje más alto: 40.3%.
No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida"
Resalta inversiones históricas en infraestructura
La presidenta destacó una inversión histórica en infraestructura a través de un modelo público, mixto y privado.
Destacó la inversión en las vías de trenes, un proyecto que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ella arropó como suyo.
“Estamos construyendo cerca de 2,500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga, que representan una inversión de 43 billones de dólares. Ello incluye el tren del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el Golfo de México para mercancías, que ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá”, indicó.
También destacó la modernización de carreteras y puertos, proyectos que tienen una inversión de 62 billones de dólares.
El Plan México es ambicioso: contempla entre 2024 al 2030, una inversión pública, mixta y privada en infraestructura de 432 billones de dólares de inversión.
La presidenta destacó que México es un país garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo.
Al respecto Enrique Darszon plantea que justo la certidumbre es un tema que México no tiene resuelto debido a que el Poder Judicial no es totalmente autónomo.
“Lo preocupante es la certidumbre jurídica, no queda claro que el partido en el poder esté separado del Poder Judicial actual, eso está generando mucha incertidumbre tanto en el empresariado nacional como internacional”, indica.
APEC 2028: Sheinbaum prepara el regreso de México al escenario internacional
A diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Sheinbaum ha optado por asistir a foros internacionales como el G-20, el G7, a la Cumbre en Defensa de la Democracia y ahora la APEC.
La mandataria federal aceptó la invitación de Xi Jinping para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del cual en 2028 México será anfitrión, con lo que alcanzó su séptimo viaje internacional y el primero a Asia.
El viaje permite que la presidenta realice una visita exprés en la que incluyó una reunión con la comunidad de mexicanos que radica en ese país, un discurso ante 1,000 empresarios globales, encuentros bilaterales con sus homólogos de China, Canadá, Vietnam, y un saludo con el presidente Donald Trump.
Un encuentro entre Sheinbaum- Trump ¿positivo?
El viaje de Sheinbaum de la APEC se perfila a ser positivo para México, y si se concreta una reunión con el presidente Donald Trump puede serlo aún más pero dependerá el tema que aborden.
El especialista de La Salle prevé que de darse un encuentro entre ambos jefes de Estado, el tema central pueda ser el migratorio debido al avance de la caravana hacia Estados Unidos.
“Va a hablar más de las caravanas que se están formando o que quieren llegar a Estados Unidos y cómo México va a combatirlas para que no lleguen al norte. Es una molestia mayúscula que tiene Trump, entonces no me sorprendería que sacara el tema”, comenta.
El control del flujo migratorio ha estado relacionado con la relación comercial de México durante todo el gobierno de Trump, quien ha amenazado constantemente de imponer aranceles si el gobierno mexicano no hace más contra el flujo migratorio y contra el tráfico de drogas.
“Es tit for tat, yo te doy algo y recibo algo a cambio”, comenta.