“Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China, así queremos que sea”, dijo.

La mandataria federal se pronunció a favor de fortalecer la relación entre ambos países ante la compleja situación mundial.

“En esta ocasión estamos interesados en fortalecer los temas relacionados con la ciencia y la tecnología, con agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud, por supuesto, cultura y turismo”, planteó.

En entrevista posterior al encuentro, Sheinbaum calificó como cordial la reunión con Xi Jinping, con cuyo gobierno hubo tensión este año debido a que México impuso aranceles a productos procedentes de China.

“Fue una reunión muy cordial, de mucha colaboración. Y creo que es una muy buena oportunidad para establecer una relación todavía más estrecha con China y México”, apuntó.



La presidenta compartió que Estados Unidos sí fue tema, sin embargo, comentó que explicó la relación económica y comercial que tiene su gobierno con esa nación.

“Se tocó el tema, pero nosotros hablamos siempre de nuestra relación del Tratado Comercial con Estados Unidos y que siempre vamos a hacer lo mejor para México. Pero fue una reunión muy franca, muy cordial y muy muy buena”, agregó.

Sin embargo, no se conversó sobre un posible acuerdo comercial con China, solo se planteó como propósito incrementar las exportaciones de México hacia ese país, que es el segundo socio comercial de México y con el que la balanza comercial supera los 100,000 millones de dólares anuales.

“Hablamos de aumentar las exportaciones de México a China en distintos productos, desde el aguacate hasta el tequila”, comentó.