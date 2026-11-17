Aunque inicialmente comentó que su comitiva estaba integrada por cuatro secretarios, ésta se amplió; en las actividades se puede ver que la presidenta es acompañada por siete secretarios y secretarias: el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, así como de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

También viajaron la secretaria de Energía, Luz Elena González; la titular de Turismo, Josefina Rodríguez, y el secretario de Salud, David Kershenobich.

Destaca que también forma parte de esta comitiva el subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, Juan José Vidal Amaro.

Un honor acompañar a la Presidenta @Claudiashein y a la Secretaria de Energía @LuzElena_GE en la reunión con el Presidente Xi Jinping. Inicia una nueva era de cooperación entre México 🇲🇽 y China 🇨🇳. https://t.co/9LEuvhRsTY — Juan José Vidal Amaro (@Juan_VidalAmaro) November 17, 2026

Por el sector empresarial, se ha podido ver al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora como parte de los que acompañan a la presidenta en sus encuentros con empresarios chinos.

🇲🇽🇨🇳 Diálogo y colaboración público-privada desde Shenzhen, China.



El Pdte. del #CCE @JoseMedinaMora recibió a la Pdta. @Claudiashein en el marco de las actividades de #APEC2026



L@s empresari@s mexican@s acompañan los esfuerzos del Gobierno de México por fortalecer nuestra… pic.twitter.com/XLLEniS0HJ — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) November 17, 2026

Las misiones de la comitiva

La representación de México en China va más allá de promover las inversiones para el Plan México, pues a la par, se buscan acuerdos en materias como la médica, medio ambiente, economía circular, transformación de la basura y desarrollo científico y tecnológico.

Aunque la prioridad para México está en la ampliación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el secretario de Economía tiene como misión fortalecer la relación económica y comercial con la segunda economía del mundo.

APEC 2026 en China pic.twitter.com/Nme2pbpPEh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 16, 2026







El secretario de Salud, David Kersenobich, acudió como parte de la comitiva para conocer el modelo de hospitales inteligentes, el cual busca la presidenta incorporar al sistema de salud público de México.

Para Alicia Bárcena, la misión es conversar sobre la economía circular y la transformación de la basura.

En su visita a ese país asiático, visitó una planta con la capacidad para procesar 3,000 toneladas diarias de residuos y generar hasta 90 MW de electricidad.