Sheinbaum se reúne con Carlos Slim, Baillères y otros empresarios para debatir inversiones del Plan México

También asistió el empresario Alejandro Baillères, de Grupo Bal.

Entre los integrantes del gabinete estuvieron la secretaría Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños; titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino y la coordinadora de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí.

La mandataria federal informó sobre la reunión que sostuvo a través de sus redes sociales.

Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México. pic.twitter.com/8b20RitvY2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 5, 2026

¿Qué es el Plan México?

El gobierno federal lanzó en enero de 2025 el Plan México desde el Museo de Antropología en donde la presidenta estuvo acompañada por el sector empresarial. Este plan contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmdd) distribuidos en 13 metas y cuyo objetivo es transformar la economía del país, disminuir la pobreza y la desigualdad social.

“El objetivo es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”, destacó Sheinbaum.

La mandataria federal explicó que respecto a los 277 mmdd de inversiones que quieren llegar a México, se trata de cerca de 2 mil proyectos de empresas específicas que buscan instalarse en el país.