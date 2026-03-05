Sheinbaum se reúne con Carlos Slim, Baillères y otros empresarios para debatir inversiones del Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones, entre ellos, Carlos Slim, el empresario más rico del país, representantes del gobierno federal e integrantes del sector empresarial, con el objetivo de dar seguimiento al Plan México que arrancó hace más de un año.
Sheinbaum dialoga con Carlos Slim y líderes empresariales sobre inversiones del Plan México
También asistió el empresario Alejandro Baillères, de Grupo Bal.
Entre los integrantes del gabinete estuvieron la secretaría Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños; titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino y la coordinadora de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí.
La mandataria federal informó sobre la reunión que sostuvo a través de sus redes sociales.
Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México. pic.twitter.com/8b20RitvY2
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 5, 2026
¿Qué es el Plan México?
El gobierno federal lanzó en enero de 2025 el Plan México desde el Museo de Antropología en donde la presidenta estuvo acompañada por el sector empresarial. Este plan contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmdd) distribuidos en 13 metas y cuyo objetivo es transformar la economía del país, disminuir la pobreza y la desigualdad social.
“El objetivo es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”, destacó Sheinbaum.
La mandataria federal explicó que respecto a los 277 mmdd de inversiones que quieren llegar a México, se trata de cerca de 2 mil proyectos de empresas específicas que buscan instalarse en el país.
El 8 de octubre de 2025, durante su participación en el Foro Económico Mundial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó, ante empresarias y empresarios de 17 países el Plan México con quienes destacó, además de la inversión pública y privada, el aumento a la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial. Además, expuso el optimismo del Gobierno de México en su relación con sus socios comerciales de América del Norte: Estados Unidos y Canadá.
También contempla fortalecer la conectividad del país con mayor infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria; generar a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 26 mil megawatts y un complemento de inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión; establecer un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y desarrollar más gas natural.
La educación y la vivienda está presente en el plan con la creación de 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 330 mil para Educación Superior; la construcción de 1.7 millones de viviendas en los siguientes seis años, así como la reducción de al menos el 50% de los trámites a través de la simplificación y digitalización.
Sobre la reunión que sostuvo Sheinbaum con el Consejo Nacional de Inversiones el 4 de marzo no se ofrecieron más detalles sobre los temas que se trataron.