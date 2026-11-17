El encuentro adquiere especial relevancia por la competencia económica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. La disputa ya no se limita a los aranceles: comprende semiconductores, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, infraestructura digital y control de cadenas de suministro. En este escenario, la seguridad económica se ha convertido en un componente central de la seguridad nacional de las principales potencias.

México ante la rivalidad entre Washington y Beijing

La relación de México con China debe analizarse considerando una realidad estructural: Estados Unidos continúa siendo su principal socio comercial y el T-MEC constituye el marco institucional de su integración productiva con América del Norte. China, por su parte, representa una fuente importante de importaciones, tecnología, maquinaria, componentes industriales y oportunidades de inversión.

No obstante, el margen de maniobra mexicano enfrenta presiones. El presidente Donald Trump amenazó recientemente con aumentar 50% los aranceles a productos mexicanos si México no detenía una nueva caravana migrante. Esta advertencia evidencia cómo Washington sigue vinculando asuntos migratorios con decisiones comerciales, elevando la incertidumbre para las empresas y las cadenas productivas regionales.

Tecnología, energía y cadenas de suministro

Uno de los temas relevantes de la agenda bilateral será la cooperación tecnológica. La presidente Sheinbaum ha expresado interés en conocer las capacidades industriales chinas para incorporar paneles fotovoltaicos y tecnologías de energía renovable a los proyectos mexicanos de generación eléctrica. La competitividad de los costos y la disponibilidad de componentes fabricados en China son factores que explican este acercamiento.

Sin embargo, esta cooperación requiere una estrategia que trascienda la importación de equipos. México necesita fortalecer sus capacidades nacionales de manufactura, transferencia tecnológica, investigación, capacitación especializada y desarrollo de proveedores. De lo contrario, la transición energética podría reproducir una dependencia tecnológica externa, en lugar de generar nuevas capacidades productivas.

La misma consideración aplica a los semiconductores, la electromovilidad, las baterías, los equipos electrónicos y la inteligencia artificial. La seguridad económica no consiste solamente en garantizar el abastecimiento de insumos, sino también en diversificar proveedores, desarrollar capacidades nacionales y reducir vulnerabilidades ante interrupciones comerciales o conflictos geopolíticos. En este sentido, la agenda APEC ofrece un espacio para identificar inversiones y complementariedades productivas, particularmente si México logra vincular los proyectos de cooperación con los objetivos del Plan México y con las oportunidades de integración regional y sus impactos en el desarrollo local y regional.