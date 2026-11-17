La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 33a Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026, representa una oportunidad estratégica para reposicionar a México en la economía internacional y con la agenda de seguridad económica con los Estados Unidos. La visita, programada del 15 al 20 de noviembre, incluye una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y la presentación del Plan México ante empresarios de las economías del Pacífico.
Seguridad económica y la agenda México-Estados Unidos-China: APEC 2026
La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 33a Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026, representa una oportunidad estratégica para reposicionar a México en la economía internacional y con la agenda de seguridad económica con los Estados Unidos. La visita, programada del 15 al 20 de noviembre, incluye una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y la presentación del Plan México ante empresarios de las economías del Pacífico.
El encuentro adquiere especial relevancia por la competencia económica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. La disputa ya no se limita a los aranceles: comprende semiconductores, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, infraestructura digital y control de cadenas de suministro. En este escenario, la seguridad económica se ha convertido en un componente central de la seguridad nacional de las principales potencias.
México ante la rivalidad entre Washington y Beijing
La relación de México con China debe analizarse considerando una realidad estructural: Estados Unidos continúa siendo su principal socio comercial y el T-MEC constituye el marco institucional de su integración productiva con América del Norte. China, por su parte, representa una fuente importante de importaciones, tecnología, maquinaria, componentes industriales y oportunidades de inversión.
No obstante, el margen de maniobra mexicano enfrenta presiones. El presidente Donald Trump amenazó recientemente con aumentar 50% los aranceles a productos mexicanos si México no detenía una nueva caravana migrante. Esta advertencia evidencia cómo Washington sigue vinculando asuntos migratorios con decisiones comerciales, elevando la incertidumbre para las empresas y las cadenas productivas regionales.
Tecnología, energía y cadenas de suministro
Uno de los temas relevantes de la agenda bilateral será la cooperación tecnológica. La presidente Sheinbaum ha expresado interés en conocer las capacidades industriales chinas para incorporar paneles fotovoltaicos y tecnologías de energía renovable a los proyectos mexicanos de generación eléctrica. La competitividad de los costos y la disponibilidad de componentes fabricados en China son factores que explican este acercamiento.
Sin embargo, esta cooperación requiere una estrategia que trascienda la importación de equipos. México necesita fortalecer sus capacidades nacionales de manufactura, transferencia tecnológica, investigación, capacitación especializada y desarrollo de proveedores. De lo contrario, la transición energética podría reproducir una dependencia tecnológica externa, en lugar de generar nuevas capacidades productivas.
La misma consideración aplica a los semiconductores, la electromovilidad, las baterías, los equipos electrónicos y la inteligencia artificial. La seguridad económica no consiste solamente en garantizar el abastecimiento de insumos, sino también en diversificar proveedores, desarrollar capacidades nacionales y reducir vulnerabilidades ante interrupciones comerciales o conflictos geopolíticos. En este sentido, la agenda APEC ofrece un espacio para identificar inversiones y complementariedades productivas, particularmente si México logra vincular los proyectos de cooperación con los objetivos del Plan México y con las oportunidades de integración regional y sus impactos en el desarrollo local y regional.
La presencia mexicana en Shenzhen también tiene una dimensión geopolítica. La administración estadounidense observa con atención la participación de China en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional y la competitividad industrial. Por ello, México deberá evitar que su acercamiento económico con Beijing genere incertidumbre respecto de las reglas de origen, la inversión extranjera y los compromisos establecidos en el T-MEC.
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Hacia una política de seguridad económica
El principal reto consiste en construir una política de seguridad económica que articule comercio, inversión, innovación, energía, infraestructura y desarrollo industrial. Para ello, resulta indispensable una gestión estratégica que coordine a las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Energía y Hacienda con los gobiernos estatales, el sector empresarial y las instituciones de investigación.
México también necesita establecer mecanismos de seguimiento de los acuerdos, indicadores de transferencia tecnológica, evaluación de inversiones y análisis de riesgos en sectores estratégicos. Esta capacidad de gestión permitiría convertir los encuentros diplomáticos en resultados económicos verificables.
En conclusión, APEC 2026 representa una oportunidad para que México fortalezca su presencia internacional y bilateral en materia de seguridad económica, en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China. El objetivo no debe ser elegir entre Washington y Beijing, sino construir una posición estratégica propia: mantener la integración productiva de América del Norte, diversificar sus relaciones económicas y fortalecer sus capacidades de gestión de capacidades tecnológicas nacionales. La seguridad económica mexicana dependerá, en buena medida, de su capacidad para gestionar la rivalidad entre las potencias en oportunidades de inversión, innovación y desarrollo sostenible.
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Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.