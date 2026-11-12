ENVE 2026: Cartografía del miedo; donde no se atreve la estadística

El país que la encuesta describe

Sus resultados describen un país distinto al de las conferencias matutinas.

En 2025, ocurrieron 5,605 delitos por cada 10 mil unidades económicas, cerca de 3.0 millones, y la extorsión fue la más frecuente: 1,467 por cada 10 mil, 26.2 por ciento del total. Siguen el robo hormiga con 954, el robo o asalto de bienes o dinero con 885 y el fraude con 633, este último en aumento significativo.

Conviene ser exacto: la extorsión bajó desde 1,562 en 2023, pero la encuesta no marca ese descenso como estadísticamente significativo.

El costo fue de 115.1 mil millones de pesos a precios de 2018, equivalentes a 0.46 por ciento del PIB, y las empresas gastaron 58.9 mil millones en protegerse, sobre todo con alarmas, cámaras y candados, que concentran 52.3 por ciento de las medidas.

Dos contabilidades irreconciliables

El Gabinete de Seguridad informó una reducción de 50 por ciento del homicidio doloso, de 86.9 a 43.4 casos diarios, y de 36 por ciento en delitos de alto impacto.

Entre enero y octubre, frente al mismo periodo de 2025, el robo a transportista con violencia cayó 27.1 por ciento. Pero el Secretariado cuenta carpetas de investigación y la ENVE revela que solo 8.2 por ciento de los delitos contra empresas llega a una.

Con una cifra oculta de 91.8 por ciento, una baja en el registro puede significar menos delito o menos denuncia, y el registro no distingue entre ambas. El robo hormiga, con 954 casos por cada 10 mil unidades, no figura en ningún indicador de alto impacto presentado.

La extorsión es peor: Marcela Figueroa reportó en 2025 un aumento de 22.9 por ciento frente a 2019, y Omar García Harfuch informa 2,170 detenidos por extorsión en dos años. La ENVE sugiere unas 780 mil extorsiones empresariales solo en 2025, aritmética propia sobre cifras redondeadas.

Los universos no son idénticos y aun así la proporción, una detención por cada 360 hechos, desnuda la distancia entre el discurso y la capacidad.