El gobierno de Claudia Sheinbaum alista dos medidas para reforzar la estrategia de seguridad: la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecerá recompensas de hasta 60 millones de pesos por información que permita localizar y capturar a presuntos delincuentes, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) proyecta seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18,480 personas.
Recompensas de hasta 60 mdp y 6 nuevos penales: así es el plan de seguridad de Sheinbaum para frenar la violencia
El gobierno de Claudia Sheinbaum alista dos medidas para reforzar la estrategia de seguridad: la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecerá recompensas de hasta 60 millones de pesos por información que permita localizar y capturar a presuntos delincuentes, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) proyecta seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18,480 personas.
Siete días después de iniciado su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los cuatro ejes de la que sería su estrategia de seguridad: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.
En los primeros dos años de la administración actual, esa estrategia comienza a arrojar resultados en la disminución de la violencia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el delito de homicidio doloso hay una reducción de 52% en el promedio diario de homicidios dolosos al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 (último mes de Andrés Manuel López Obrador) a 42.2 en septiembre de 2026.
Aunque ello se traduce en 45 homicidios dolosos menos cada 24 horas, la estrategia federal va por tiros precisión que impliquen más detenciones.
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Cacería de objetivos prioritarios: recompensas de la FGR de hasta 60 mdp
Como parte de esas estrategias, la institución encargada de la procuración de justicia en México ofrecerá recompensas de entre 100,000 y 60 millones de pesos, a quienes proporcionen datos que permitan la captura de delincuentes en México.
La FGR cuenta con un Comité de Recompensas, el cual fue creado mediante Decreto el 8 de abril de 2025. Se trata del órgano colegiado que tiene a su cargo la autorización y emisión de los ofrecimientos de recompensas.
Ese comité está integrado por las fiscalías especializadas de Control Competencial, de Control Regional, en materia de Delincuencia Organizada, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, de Derechos Humanos, de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, o de Asuntos Internos.
Ordinariamente, sesionará en enero y julio de cada año, pero lo hará de manera extraordinaria a solicitud de alguno de sus integrantes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una lista pública de objetivos prioritarios, pero algunos de los presuntos criminales que están en la mira de la justicia son Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de “Los Chapitos”; Ismael Zambada Sicairos, alías “Mayito Flaco”, líder de “Los Mayitos”, Juan Carlos Valencia González, “El R3”, identificado como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El mapa del nuevo plan: 6 penales de alta seguridad para combatir el hacinamiento carcelario
El secretario Omar García Harfuch anunció la creación de los nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 313 centros: 14 centros penitenciarios federales, 249 centros penitenciarios estatales y 50 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
La capacidad total es de 205,170 reclusos. Ahora se sumarán seis centros más y la capacidad se ampliará de 248,648 reclusos.
“Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo”, informó el secretario Harfuch.
En el caso de Chiapas, pasará de 17 a 18 centros; el Estado de México, de 23 a 24; Nayarit de cinco a seis; Sinaloa de seis a siete; Sonora de 19 a 20, y Veracruz de 20 a 21.
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Hasta septiembre de 2026, en el país 276,873 personas estaban en prisión, de ellos, 87.5 son del fuero común y 12.5% del fuero federal.
La construcción de los nuevos centros busca disminuir la sobrepoblación que hay en 156 centros penitenciarios y que se traduce en una población de 45,099 reclusos.
La administración de la presidenta Sheinbaum se perfila para ser el sexenio con más detenciones . En sus primeros dos años, se han aprehendido a 70,571 personas por delitos de alto impacto, lo que significa un promedio de 35,285 detenciones al año.
En el primer tercio de su sexenio, Sheinbaum ha detenido al 80% de las personas capturadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.