Recompensas de hasta 60 mdp y 6 nuevos penales: así es el plan de seguridad de Sheinbaum para frenar la violencia

Siete días después de iniciado su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los cuatro ejes de la que sería su estrategia de seguridad: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

En los primeros dos años de la administración actual, esa estrategia comienza a arrojar resultados en la disminución de la violencia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el delito de homicidio doloso hay una reducción de 52% en el promedio diario de homicidios dolosos al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 (último mes de Andrés Manuel López Obrador) a 42.2 en septiembre de 2026.

Aunque ello se traduce en 45 homicidios dolosos menos cada 24 horas, la estrategia federal va por tiros precisión que impliquen más detenciones.





Cacería de objetivos prioritarios: recompensas de la FGR de hasta 60 mdp

Como parte de esas estrategias, la institución encargada de la procuración de justicia en México ofrecerá recompensas de entre 100,000 y 60 millones de pesos, a quienes proporcionen datos que permitan la captura de delincuentes en México.

La FGR cuenta con un Comité de Recompensas, el cual fue creado mediante Decreto el 8 de abril de 2025. Se trata del órgano colegiado que tiene a su cargo la autorización y emisión de los ofrecimientos de recompensas.

Ese comité está integrado por las fiscalías especializadas de Control Competencial, de Control Regional, en materia de Delincuencia Organizada, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, de Derechos Humanos, de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, o de Asuntos Internos.

Ordinariamente, sesionará en enero y julio de cada año, pero lo hará de manera extraordinaria a solicitud de alguno de sus integrantes.