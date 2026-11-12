Menos homicidios dolosos y más extorsiones: ¿hay pacificación?

Incluso entidades que durante años encabezaron las estadísticas de violencia homicida muestran avances importantes. Guanajuato redujo su tasa 53% respecto de 2024 y Guerrero acumula una disminución de 61.9% frente a 2018. Persisten, sin embargo, focos rojos relevantes. Colima registra 51.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguida de Morelos (32.6) y Sinaloa (30.8). En esta última entidad, la tasa todavía duplica la registrada en 2024. La intensidad de la violencia continúa siendo muy desigual.

Primer freno: la violencia letal en su conjunto

En México Evalúa construimos un indicador de violencia letal que incorpora homicidios dolosos y culposos, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Con esta medición, la reducción nacional entre 2025 y 2026 cambia. Es de 23.1%, ocho puntos porcentuales menor que la observada exclusivamente en homicidios dolosos. Las diferencias territoriales también son importantes. Aunque todas las entidades redujeron su tasa de homicidio doloso, la violencia letal aumentó en Morelos (16.9%), Colima (11.8%), Yucatán (17.8%) y Veracruz (3.7%), entre otras.

Vale la pena examinar dos expresiones de violencia por sus implicaciones y su posible vinculación con el crimen organizado: desapariciones y feminicidio. La tasa de desapariciones permanece 73.3% por encima de la registrada en 2015. Persisten focos rojos importantes, como Nayarit y Sinaloa, que encabezan las tasas nacionales con 15.2 y 13.9 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las cifras más recientes muestran una reducción de 35.3% respecto de 2025. Sin embargo, esta caída puede modificarse conforme se actualizan los registros.