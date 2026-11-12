Menos homicidios dolosos y más extorsiones: ¿hay pacificación?

En el caso del feminicidio, la tasa nacional disminuyó apenas 4.3% respecto de 2025, una reducción considerablemente menor que la observada en los homicidios dolosos. Además, permanece 53.2% por encima de la registrada en 2015. Sinaloa constituye el caso más preocupante, pues registra la tasa más alta del país, con 3.02 víctimas por cada 100 mil habitantes, y un incremento de 147.1% durante el último año. Le sigue Morelos, con una tasa de 1.31, más de tres veces el promedio nacional.
Estos contrastes revelan los límites de utilizar el homicidio doloso como principal indicador de éxito. Su disminución constituye un avance importante, aunque otras expresiones de violencia pueden seguir trayectorias diferentes y requerir respuestas específicas.
La extorsión y el control territorial del crimen
Entre 2015 y 2026, la tasa nacional de víctimas registradas aumentó 65% y permanece en niveles elevados desde 2022. Su comportamiento contrasta con la reducción reciente del homicidio.
La extorsión tiene una clara geografía económica. El Centro, el Bajío–Occidente y el Norte concentran 85% de las víctimas registradas. Se trata de regiones fundamentales para la producción industrial, el comercio, la inversión y el empleo en México, donde la extorsión puede afectar las actividades productivas y las cadenas de suministro. En ellas hay casos alarmantes como Morelos, con la tasa más alta del país (28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes), Zacatecas (19.2) y Colima (16.7), todos muy por encima de la tasa nacional de 6.4.